49-Euro-Ticket: Wo und ab wann kann ich die Fahrkarte kaufen?

Von: Stella Henrich

Das 49-Euro-Ticket kommt. Es startet von Januar 2023 an unter dem Namen „Deutschlandticket“ und soll digital den ÖPNV-Nutzern als Abonnement zur Verfügung stehen.

München ‒ Ob das 49-Euro-Ticket bereits exakt zum 1. Januar 2023 für die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu kaufen ist, steht zwar noch nicht fest. Aber es soll so schnell wie möglich laut Verkehrsminister Volker Wissing für alle zur Verfügung stehen. Es wird, wie bereits das 9-Euro-Ticket, für Busse und Bahnen im Nahverkehr gelten.

Soviel ist bereits bekannt: Das neue Ticket wird bundesweit im Nahverkehr gelten, ist ausschließlich als Jahresabonnement zu kaufen, kann aber monatlich gekündigt werden und soll für den gesamten Nahverkehr eingesetzt werden können. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt geeinigt. Damit soll der ÖPNV für die Bürger künftig deutlich attraktiver werden. Profitieren von dem neuen Angebot können Pendler, die bereits täglich mit Bussen und Bahnen zur Arbeit unterwegs sind. Für viele dürfte sich ein Wechsel zum neuen 49-Ticket schon deshalb lohnen, da viele Monatskarten für Pendler teurer als das neue Angebot sind und sie außerdem mit dem Ticket deutschlandweit im ÖPNV fahren können. Auch für Autofahrer ist das neue Angebot reizvoll bei den gegenwärtigen hohen Spritpreisen.

Das neue 49-Euro-Ticket startet im kommenden Jahr. (Symbolbild) © Felix Schlikis/imago

Das 49-Euro-Ticket über Smartphone und als Plastikkarte erhältlich:

Das 49-Euro-Ticket soll es digital und als Plastikkarte geben. Es ist jeweils für einen Monat gültig und soll nur im monatlich kündbaren Abo zu erwerben sein. Für das neue Ticket wird laut ADAC eine Einführungsphase von zwei Jahren angestrebt. Geplant sei dabei eine Preis-Dynamisierung, bei der sich die Abo-Gebühr automatisch an die Inflationsrate anpasst. Je mehr Menschen das Ticket kaufen, desto größer sei die Chance, dass es nicht teurer werde, sagte Verkehrsminister Wissing bei Vorstellung des neuen Tickets.

Genau wie das 9-Euro-Ticket soll das 49-Euro-Ticket auch bundesweit im Nahverkehr gültig sein. Dazu gehören unter anderem Stadt- und Regionalbusse, U-Bahnen, Trambahnen und Regionalzüge. Für Reisende bedeutet das, dass sie sich nicht mehr durch den Tarifdschungel der regionalen Verkehrsverbunde kämpfen müssen. Ein einziges Ticket reicht, um den ÖPNV in verschiedenen Regionen nutzen zu dürfen. Weiterhin ausgenommen sind der Fernverkehr der Bahn und Fernbusse.

Ob das neue Ticket auch in Papierformat an Automaten zu kaufen sein wird, ist bislang offen. Die Entscheidung dafür treffen die Länder und Verkehrsverbünde. Ebenso offen ist die Frage, ob Fahrräder in Nahverkehrszügen grundsätzlich mitgenommen werden dürfen. Es ist also bis zur Einführung des Tickets im kommenden Jahr noch einiger Gesprächsbedarf.