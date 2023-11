Neue Regeln beim Lotto 6aus49 – Jackpot-Jäger haben es jetzt schwerer

Von: Katharina Bellgardt

Millionen Menschen spielen regelmäßig Lotto, um mit dem Schein eine große Millionen-Summe zu gewinnen. Doch neue Regeln sorgen dafür, dass es schwieriger wird.

Hamm - Den Jackpot beim Lotto zu knacken: Für viele Menschen in Deutschland ist das ein großer Traum. Doch durch eine Änderung beim Spiel „6aus49“ sinken die Chancen. Für die Spieler gibt es jetzt schlechte Nachrichten.

Einmal im Leben die richtigen Zahlen im Lotto tippen und den großen Jackpot knacken. Was für einen Spieler aus NRW bei der Ziehung des Eurojackpots an Halloween Realität wurde, ist für viele Tipper bundesweit vor allem eins: nur ein Traum. Wird es auch so bleiben? Denn für den großen Jackpot gibt es seit der Ziehung bei Lotto am Mittwoch am 1. November neue Regeln. Laut Westlotto mit Sitz in Münster (NRW) sollen sie den Spielern „noch mehr Spielfreude“ schenken.

Die wichtigste Regeländerung senkt aber die Chancen auf die wirklich hohen Gewinne: Die Zwangsausschüttung des Jackpots ist beendet worden. Stattdessen fließen die Ausschüttungsbeträge über der Maximalsumme in die nächste Jackpot-Phase der 1. Gewinnklasse. Und: Der große Jackpot beim Spiel „6aus49“ ist auf 50 Millionen Euro gestiegen. Zuvor war bei 45 Millionen Euro Schluss.

Die Zwangsausschüttung war eine Sonderregel beim Spiel „6aus49“, wie wa.de berichtet. Damit war die Ausschüttung des Jackpots garantiert, ohne dass die Spieler zwangsläufig sechs Richtige und die Superzahl getippt haben müssten. Zur Zwangsausschüttung kam es, sobald der Jackpot die Maximal-Grenze erreicht und niemand richtig getippt hatte. Dann wanderte der Gewinn in die Gewinnklasse 2 (sechs Richtige ohne Superzahl). Sollte auch hier niemand richtig getippt haben, wanderte der Jackpot in die jeweils niedrigere Gewinnklasse, sodass immer weniger richtige Zahlen nötig waren.

Ohne Zwangsausschüttung bleibt jetzt der Gewinn 50 Millionen Euro schwer, bis der Jackpot geknackt wird. Die Chancen, Lotto-Millionär zu werden, sind dadurch für den Einzelnen geringer. Denn der Hauptgewinn kann jetzt zwar in mehreren Ziehungen, aber nur noch mit den sechs Richtigen plus Superzahl erreicht werden.

Dafür steigt der Gewinn in den nächsten Runden: Denn das zuvor überschüssige Geld, das den Jackpot über 50 Millionen Euro gebracht hätte, fließt in den nächsten Lotto-Topf.

Hier einmal die neuen Regeln im Überblick:

Maximal-Jackpot steigt von 45 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro.

Die Zwangsausschüttung entfällt.

Den Jackpot erhält nur noch der Spieler, der alle sechs Richtige und die Superzahl getippt hat. Solange bleibt der Jackpot bestehen.

Das überschüssige Geld fließt in die nächste Ziehung.

Auch beim Spiel 77, der Zusatzlotterie für Lotto „6aus49“, gibt es neue Regeln. Der Jackpot wird hierbei auf 10 Millionen Euro festgesetzt. Und auch hier entfällt die Zwangsausschüttung.

Anders als beim Lotto wurde der Jackpot im Spiel 77 mit der 13. Ziehung ausgeschüttet, wenn zuvor niemand die richtigen Zahlen hatte. Dabei war unbedeutend, wie hoch der Jackpot war – beim 13. Mal gab es einen garantierten Gewinner.

Auch das Spiel 77 kann nun nur der Spieler gewinnen, der die exakt richtigen Zahlen hat. Sonst bleibt der Jackpot bestehen und das überschüssige Geld kommt in den nächsten Gewinn-Topf.

Viele Lotto-Gewinner aus NRW, wie etwa Millionär Chico aus Dortmund

Für Spieler aus NRW gibt es statistisch gesehen trotzdem mehr Glück: Aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland kommen die meisten Lotto-Gewinner. Zu den berühmtesten Glückspilzen zählt Lotto-Millionär Chico aus Dortmund.