Schnee-Wumms in den Alpen: Winter-Comeback mit 50 Zentimetern Neuschnee

Maritime Polarluft flutet Deutschland. Die Schneefallgrenze sinkt. An den Alpen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schnee. In Österreich wird es richtig weiß.

München – Das Wetter im Dezember fährt gerade Achterbahn. Nach echtem Schmuddelwetter mit Hochwasser meldet sich der Winter zurück. Es schneit – und wie! Bis zu 50 Zentimeter Schnee sind es teils in einigen Regionen schon, heißt es im aktuellen Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) (Stand: Freitag, 15. Dezember). Und es kommt einiges an Neuschnee runter. In Österreich ist Schnee, besonderes, im Nordstau der Alpen sogar bis in die Täler angesagt.

Oberhalb 1000 Meter am östlichen Alpenrand 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee Staulagen oberhalb 1000 Meter 50 Zentimeter Neuschnee Unter 1000 Meter 5 bis 15 Zentimeter Quelle: DWD

Wetter in Deutschland: Glatteis-Alarm durch Schnee und überfrierende Nässe

Die Schneefälle am Alpenrand sollen laut den DWD-Wetterexperten bis Samstagfrüh (16. Dezember) anhalten und dann langsam nachlassen. In den Mittelgebirgen herrscht gebietsweise leichter Frost um minus 1 bis minus 4 Grad Celsius. Achtung! Auf den Straßen kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe und Schnee kommen. Insbesondere in den nördlichen und westlichen Mittelgebirgen warnt der Wetterdienst vor gefrierendem Nieselregen und „kurzzeitig lokales Glatteis“.

Im Nordwesten und Westen Deutschlands ist es am Freitag (15. Dezember) überwiegend trocken und aufgelockert. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad.

Wintereinbruch in Österreich – Schneefallgrenze in den Bergen sinkt

In Österreich bewegt sich die Schneefallgrenze zwischen 500 und 800 Metern, wie GeoSphere Austria berichtet. Es schneit weiter in Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Die Lawinengefahr ist nach dem vielen Neuschnee in vielen Regionen erheblich (Gefahrenstufe 3), heißt es im aktuellen Lawinenreport. Umfangreiche Triebschneesammlungen vom Mittwoch seien „überschneit“ und damit nur schwer erkennbar. Einzelne Wintersportler könnten leicht Lawinen auslösen. Auch einzelne spontane Lawinenabgänge seien möglich. „Risse beim Betreten der Schneedecke sind Alarmzeichen und weisen auf die Gefahr hin.“ An steilen Grashängen unterhalb 2400 Metern bestehe die Gefahr von Gleitschneelawinen. In Tirol fielen oberhalb 1000 Metern 20 bis 30 Zentimeter Schnee, lokal bis zu 50 Zentimeter.

Am Samstag sinkt die Schneefallgrenze zwischen Salzburg und Wienerwald auf zwischen 300 und 900 Metern ab. Im Süden und Westen setzt sich dann teils sonniges Wetter durch. In Tälern und Becken kann sich zäher Nebel halten. Es weht ein lebhafter Wind aus West bis Nordwest.

Zum Wochenende setzt sich in Deutschland Hoch „Fiona“ durch. Damit beruhigt sich die Wetterlage. Allerdings bleibt der Himmel eher grau in grau. Die Chancen auf weiße Weihnachten sind offenbar laut Wetterexperten noch da. Selbst Prognose vom hundertjährigen Bauernkalender für die Wintermonate 2023/2024 machen etwas Hoffnung. Diese Vorhersagen sind laut dem DWD aus meteorologischer Sicht jedoch „in keiner Weise wissenschaftlich begründet“. Zudem stehen nach aktuellen Modellberechnungen die Zeichen auf Wetterturbulenzen. In Deutschland kann es zu den Feiertagen kann es aber ganz schön ruppig werden. (ml)