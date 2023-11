Friends-Star Matthew Perry (54) tot – letztes Foto sorgt für Gänsehaut

Von: Julia Volkenand

90er-Ikone Matthew Perry soll laut US-Medienberichten am Sonntag in seinem Whirlpool verstorben sein. Sein letzter Instagram-Post hinterlässt daher ein mulmiges Gefühl.

Los Angeles - Es ist ein schwerer Morgen für Friends-Fans und alle, die in den 90er Jahren auf Sitcoms nicht verzichten konnten. Friends-Star Matthew Perry ist tot. Wie die Polizei Los Angeles berichtet, verstarb der Chandler-Bing-Darsteller im Alter von nur 54 Jahren. Auch das Fernsehstudio Warner Brothers TV bestätigte seinen Tod inzwischen auf X (ehemals Twitter).

Perry soll in seinem eigenen Whirlpool in Los Angeles von seiner Assistenz gefunden worden sein - er war nicht mehr ansprechbar. Kurz darauf sei sein Tod festgestellt worden. Das berichten die Los Angeles Times und tmz.com übereinstimmend. Fans und Kollegen zeigen sich in den sozialen Medien betroffen, auch auf Perrys Instagram-Account gibt es zahlreiche Beileidsbekundungen unter seinem letzten Post.

Friends-Star Matthew Perry ist tot: Letztes Foto sorgt für Gänsehaut

Dieser Post sorgt bei Fans für richtige Gänsehaut. Aufgenommen wurde das Bild genau 5 Tage vor Perrys Tod. Darauf zu sehen ist der Schauspieler. Er trägt Kopfhörer und sieht verträumt in die Ferne. Ausgerechnet in seinem Whirlpool sitzt Perry in der Aufnahme und wirkt ganz friedlich und entspannt - ein harter Kontrast zu seinem bevorstehenden Ableben. Neben dem Bild scherzt er: „Oh, so warm. Wasser wirbelt herum und fühlt sich gut an? Ich bin Mattman.“

Künstlerin Aline Campos kommentiert den Post mit mehreren weinenden Emojis, Influencerin Sandra Prikker kommentiert: „RIP“

Matthew Perry ist tot: Fans trauern um „Friends“-Star

Ein Fan erinnert sich an seine größte Rolle, die des Chandler Bing in „Friends“: „Ich werde jetzt immer ein bisschen traurig sein, wenn ich die Show schaue, weil ich weiß, dass du nicht mehr da bist.“

Details zur Todesursache Perrys sind zunächst nicht bekannt, verschiedene Berichte sprechen davon, er sei ertrunken, andere von einem Herzinfarkt. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht. Erst die Untersuchungen werden Antworten liefern.

Drogen seien allerdings nicht vor Ort gefunden worden, berichten Zeugen tmz zufolge. Perry kämpfte Zeit seines Lebens mit Alkohol- und Drogensucht, widmete diesem Teil seines Lebens große Teile seiner Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.“