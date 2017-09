56-Jähriger stirbt bei Wanderurlaub durch 100-Meter-Sturz

Eine Wanderurlaub in den Bergen nahm für einen 56-jährigen Familienvater ein tödliches Ende. Er stürzte 100 Meter in die Tiefe starb.

Schönau am Königssee - Ein 56 Jahre alter Bergsteiger ist im Berchtesgadener Land tödlich verunglückt. Er stürzte unterhalb des Jägerkreuzes am Hohen Brett rund 100 Meter in die Tiefe, wie das Bayerische Rote Kreuz am Samstag mitteilte.

Der Urlauber aus dem Main-Spessart-Kreis war am Freitag mit seiner Frau und den beiden Söhnen unterwegs. Bergretter führten die Angehörigen zurück ins Tal, wegen Nebels konnte kein Hubschrauber die Unfallstelle anfliegen. Die Leiche wurde abtransportiert.

dpa