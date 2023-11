7 vs. Wild Staffel 3: Releasedatum aller Folgen bekannt

Die dritte Staffel von „7 vs. Wild“ bietet aufregende Survival-Herausforderungen in Kanada, doch wann werden die jeweiligen Folgen genau veröffentlicht?

Vancouver Island – Die lang erwartete dritte Staffel der beliebten Survival-Show „7 vs. Wild“ unter der Leitung des Survival-YouTubers Fritz Meinecke startete am 29. November 2023 auf YouTube​​. Fans, die nicht so lange warten wollten, hatten die Möglichkeit, die Kanada-Team-Edition der Show bereits ab dem 31. Oktober 2023 kostenlos auf Amazon Freevee zu streamen​​. Die Show wird nun wöchentlich auf beiden Plattformen ausgestrahlt, wobei Amazon Freevee YouTube um neun Folgen voraus bleibt​​. Eine Liste mit den genauen Veröffentlichungstagen der jeweiligen Folgen von 7 vs. Wild Staffel 3 hat NEXTG.tv veröffentlicht.

Eine der markantesten Änderungen in Staffel 3 betrifft das Teilnehmerformat: Statt einzelner Teilnehmer gibt es nun sieben Zweierteams, die insgesamt 14 Personen in die Natur entführen, wie NEXTG.tv berichtet. Diese Änderung zielt darauf ab, die soziale Isolierung zu verringern, eine der größten Herausforderungen der vergangenen Staffeln. Allerdings müssen die Teams nun 14 Tage überleben, im Gegensatz zu den bisherigen sieben Tagen​​. Eine weitere Neuerung ist der Wegfall der Tages-Challenge. Der Fokus liegt nun vollständig auf dem Überlebenskampf, der Nahrungsbeschaffung und dem Shelter-Bau​​.