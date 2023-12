„Sie hatte ja nur 150 Euro Taschengeld“: Was wird aus Beerdigung von Ingrid Steeger (†76)?

Von: Moritz Bletzinger, Sarah Neumeyer

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Der „Klimbim“-Star starb am Freitag. Für eine Beerdigung hatte sie nicht vorgesorgt. Wird ihre Asche einfach verstreut?

Update vom 23. Dezember, 8.23 Uhr: Rolf Löbig (80) hat sich in den letzten Jahren bis zu ihrem Tod um Ingrid Steeger gekümmert. Jetzt will er für eine angemessene Beerdigung sorgen, sagt der Unternehmer der Bild.

Wenn er nicht wäre, würde die Asche von Steeger wohl einfach in einem Friedwald verstreut, erklärt Löbig und stellt klar: „Das ist doch unwürdig für so eine tolle Frau.“

Freund plant Beerdigung von Ingrid Steeger – und braucht Hilfe, damit Klimbim-Ikone würdiges Grab bekommt

Das Problem: Geld hatte die Klimbim-Ikone keines, sie konnte nicht vorsorgen. „Da ist nix. Steeger stand ja unter Sozialschutz, schon länger. Sie hatte ja nur 150 Euro Taschengeld.“

In Absprache mit Ingrids Schwester Jutta plant Löbig jetzt die Bestattung für sein „Steegerlein“. Sie soll ein Urnengrab in der „Klimbim“-Stadt Leichlingen bekommen. Hier wurden die ersten Aufnahmen für die Kultsendung gemacht. Alleine kann Löbig die Kosten allerdings nicht stemmen, er habe nicht die Mittel, sagt er. „Aber ich versuche, mein Netzwerk zu aktivieren und hoffe auf viele Menschen, denen Ingrid etwas bedeutet hat. Sie hat doch so vielen Männern Spaß bereitet.“

Klimbim-Ikone Ingrid Steeger lebte zuletzt verarmt, erhielt 150 Euro Taschengeld. © Helmut Fricke/picture alliance/dpa

Ingrid Steeger ist tot: Sie starb in Hessen und dachte zuvor, sie dürfe aus der Klinik

Erstmeldung vom 22. Dezember, 16.57 Uhr: Bad Hersfeld – Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist im Alter von 76 Jahren gestorben. „Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz“, zitiert die Bild Steegers guten Freund Rolf Löbig. Demnach soll die Schauspielerin in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld (Hessen) gestorben sein. Der Tod wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend aus dem privaten Umfeld Steegers bestätigt.

Steeger war am Dienstag (19. Dezember) ins Klinikum in Bad Hersfeld eingeliefert worden. Ihre Diagnose war demnach ein Darmverschluss. Eigentlich schien es ihr leicht besser zu gehen. „Ich komme heute noch raus aus der Klinik“, sagte sie der Bild. Sie litt bereits seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen.

Trauer um Ingrid Steeger: „Klimbim“-Star gestorben

Bekannt wurde Steeger vor allem durch die Comedy-Serie „Klimbim“, die 1973 bis 1979 lief. Sie zog sich aber bereits vor längerer Zeit aus dem aktiven Showgeschäft zurück.

Steeger kam am 1. April 1947 als Ingrid Anita Stengert in Berlin zur Welt und war zunächst als Sekretärin tätig. In den 1960er Jahren wurde sie von einem Fotografen entdeckt und arbeitete als Fotomodell. In den 1970er Jahren wurde sie als neuer Shootingstar der Softsexfilmindustrie bundesweit bekannt.

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. © Swen Pförtner/dpa

Durch ihre Rollen in der durch ihren anarchischen Humor legendär gewordenen ARD-Serie „Klimbim“ schaffte Steeger 1973 den Durchbruch als Schauspielerin und wurde zur Kultfigur. Später spielte sie auch in der Erfolgsproduktion „Der große Bellheim“ von Regisseur Dieter Wedel, dessen Geliebte sie mehrere Jahre lang war. Die Serie blieb Steegers größter Fernseherfolg im seriösen Genre. (sne/AFP/dpa)