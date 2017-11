80-Jähriger soll 30 Mal in Klinik eingebrochen sein

In Nordrhein-Westfalen soll ein 80-Jähriger mehrfach in eine Klinik eingebrochen sein. Der Rentner soll bei seinen Einbrüchen über die Außenfassade auf die Balkone geklettert sein.

Bad Sassendorf - Ein 80-Jähriger soll in Nordrhein-Westfalen mehr als 30 Mal in eine Klinik eingebrochen sein. Bei seinen Beutezügen sei der Tatverdächtige regelmäßig über die Außenfassade auf die Balkone geklettert und in die Patientenzimmer eingestiegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann habe er Wertsachen gestohlen. „Für sein Alter verfügt er über eine herausragende Fitness“, betonte die Polizei. Nach einem Beutezug wurde der Senior nun gestellt. Am Tatort konnten Schuhspuren gesichert werden. Zudem gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera von einem früheren Einbruch. Den letzten Einbruch gestand der Mann, zu den übrigen Taten machte er keine Angaben.

dpa

