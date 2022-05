Ruhe vor dem Sturm? Städte verkaufen bereits 9-Euro-Ticket - Nostalgischer Kassenzettel

Am Freitag wurde das 9-Euro-Ticket durch den Bundesrat durchgewunken. Mancherorts wurde es offenbar schon vorher verkauft. Die Kassenzettel wirken nostalgisch.

Dresden - Am Freitag, 20. Mai, wurde das bundesweite 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personen-Nahverkehr sowie Regionalzüge durch den Bundesrat durchgewunken. Drei Monate lang kann quer durch die Republik zu günstigen Preisen gefahren werden. Die Aktion soll die aufgrund der gestiegenen Energiepreise finanziell gescholtenen Bürger entlasten. Mancherorts scheint das außergewöhnliche wie attraktive Angebot bereits angeboten worden zu sein, bevor es bundesweit „Grünes Licht“ erhält.

9-Euro-Ticket: Mutiges Unterfangen? Verkauf vor offiziellem Beschluss

Ein Twitter-Nutzer postete eine Aufnahme mit „klassischem Kassenzettel“, wie er seine Veröffentlichung bezeichnet. Höchst ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass vielerorts - und auch in Dresden - offiziell erst ab 23. Mai das 9-Euro-Ticket vertrieben werden soll. Handelt es sich womöglich um einen Fake? Sicher lässt es sich nicht sagen, auch wenn das Foto vom Aushang erstmal nicht danach aussieht.

9-Euro-Ticket: „Klassischer Kassenzettel“ - ÖPNV-Monatskarte für wenig Geld

Worauf der Nutzer mit seinem Post noch hinzuweisen vermag, wenn er von einem „heutzutage klassischen Kassenzettel“ spricht: Bei den zuletzt eklatant gestiegenen Lebenshaltungskosten wirken Preise von 9 Euro pro Monat wie aus der Zeit gefallen. In der teuersten deutschen Stadt München lässt sich die Münchner Verkehr-Gesellschaft (MVG/mehr zum Thema) ein Monatsticket alleine für den Innenstadtbereich knapp 60 Euro kosten!

So verwundert es nicht, dass noch am 20. Mai für den Kauf einer Monatskarte für jenen Zeitraum von 1. bis 30. Juni 2022 noch zum alten, nicht vergünstigten Preis in Höhe von 59,10 Euro erhältlich ist. Mit dem 9-Euro-Ticket will der Bund mehr Menschen für Bus und Bahn begeistern und langfristig zum Umsteigen bewegen. Aber in vielen Regionen wird das wahrscheinlich nichts. (PF)