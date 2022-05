Wegen 9-Euro-Ticket: Aktivisten rufen zu Chaostagen auf - Sylt „nicht gerüstet“

Sylt vor dem Neun-Euro-Ticket: In Westerland genießen die Menschen ihr Kaltgetränk. © IMAGO / Chris Emil Janßen

Mit dem Neun-Euro-Ticket kann in Deutschland jeder Bürger im Sommer einen Monat lang alle ÖPNV-Angebote nutzen. Das bekommt wohl besonders Sylt zu spüren.

München - Der Countdown läuft. Aber noch kann niemand wirklich vorhersagen, was da auf Deutschland zukommt. Mit dem 9-Euro-Ticket, das ab Juni und mindestens bis Ende August für einen Monat bundesweit die Türen zum kompletten ÖPNV-Angebot öffnet.

Es soll ein Sommer-Schmankerl der Ampel-Regierung sein, um dem hohen Verkehrsaufkommen entgegenzuwirken. Die Menschen im Grunde von der Straße auf die Schiene zu bekommen und der oftmals nur müde belächelten Deutschen Bahn näherzubringen. Der Verkaufsstart lässt erahnen, dass das Angebot ankommt.



Neun-Euro-Ticket ab Juni: Erlebt Sylt einen Touristenansturm? Aktivisten hoffen auf Chaostage

Doch damit stellt sich unweigerlich die Frage: Wird das 9-Euro-Ticket zum Eigentor der Politik? Kritik setzte es schon nach Bekanntwerden der Pläne. Denn befürchtet werden proppenvolle Züge, ein Run auf die beliebtesten Ausflugsziele. Etwa Sylt. Die Nordsee-Insel gilt als Domizil der Schönen und Reichen, ist aber eben auch mit der Regionalbahn erreichbar.

In den sozialen Netzwerken machen sich daher seit Wochen Gruppen einen Spaß daraus, einen wahren Ansturm auf Sylt zu provozieren. Dass es sich dabei nicht etwa um einen schlechten Aprilscherz handelt, dürfte den auf der nordfriesischen Insel Lebenden, Arbeitenden oder Urlaubenden längst bewusst sein. Denn linke Aktivisten verleihen ihrer Hoffnung auf „Chaostage Sylt 2022“ weiterhin Ausdruck.

Begehrtes Stück Papier: Das Neun-Euro-Ticket gilt als Prestige-Projekt der Berliner Ampel-Regierung. © Frank Rumpenhorst/dpa

Mit 9-Euro-Ticket Sylt bereisen? Musikprojekt veröffentlicht die passende Hymne

Wohl auch eine Hommage an das Jahr 1995, als das Schönes-Wochenende-Ticket der Deutschen Bahn Hamburger Kiez-Bewohner und Autonome zum Sylt-Trip animierte. Damals kostete die Karte für bis zu fünf Personen 15 D-Mark. Kein Vergleich also zum Neun-Euro-Ticket.



Und dennoch sollte niemand überrascht sein, würde Sylt schon am ersten Juni-Wochenende, an dem obendrein Pfingsten gefeiert wird, von Touristen aus der linken Szene überflutet werden. Das Musikprojekt „Menschabstinenz“ veröffentlichte Mitte Mai schonmal die eingägige Hymne „Sylt, wir kommen“.

Touristen-Run auf Sylt wegen 9-Euro-Ticket? „An- und Abreise wird wohl nicht so ganz optimal laufen“

Sylts Tourismus-Chef Moritz Luft erklärte bereits vor einigen Tagen, für einen echten Ansturm sei die Insel schlicht und einfach „nicht gerüstet“. Zwar will der Vorsitzende von Sylt Marketing natürlich niemanden vom Reisen abhalten.

Er warnt aber in einem Welt-Interview: „Womit ich rechnen muss, sind Bauarbeiten beispielsweise im Juni, die dazu führen, dass einige Züge nicht fahren werden. Beziehungsweise wir da wieder Einschränkungen erleben werden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die An- und Abreise nicht so ganz optimal laufen wird.“

Züge wegen Neun-Euro-Ticket womöglich zu voll: Pendlerinitiative sieht zusätzlichen Stressfaktor

Es könnte also tatsächlich ein Chaos drohen. Dass am Ende auch auf die Bürger zurückfällt, die längst regelmäßig die Bahn nutzen. „Wir haben auch schon erlebt in der Vergangenheit, und gerade auch erst letztes Jahr wieder, (...), dass die Züge so voll waren und dann am Bahnhof durchgefahren sind. Und dann kommt man nicht mehr mit“, erinnert Achim Bonnichsen von der Pendlerinitiative in der Welt. Dies sei „natürlich ein Stressfaktor für die Arbeitnehmer, die auf der Insel sind“.

Die Sommermonate werden also zeigen müssen, ob die Politik den richtigen Weg für die geplante Verkehrswende eingeschlagen hat. Oder womöglich mit den bisherigen ÖPNV-Nutzern weitere Bürger hinters Steuer des eigenen Autos treibt. Wodurch das Neun-Euro-Ticket zum Rohrkrepierer werden könnte. Das aber entscheidet sich längst nicht nur auf Sylt. (mg)