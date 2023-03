Absperrung vor abgerissener Brücke auf A44 entfernt: Auto fliegt 25 Meter durch die Luft

Teilen

Wie durch ein Wunder überlebte der Fahrer den Unfall auf der A44, bei dem er rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt ist. © Polizei Köln

Auf der A44 ist es bei Würselen zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer überlebt wie durch ein Wunder. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Würselen – Ein Autofahrer hat statt einer Autobahnbrücke der A44 in Nordrhein-Westfalen plötzlich Luft unter den Reifen - das Bauwerk ist längst abgerissen worden. Warum fuhr er in Richtung Abbruchkante? Die Ermittler schließen eine Straftat nicht aus.

Die Polizei ermittelt nach einem seltsamen Unfall, bei dem ein Autofahrer auf einem gesperrten Abschnitt der A44 weitergefahren und an einer abgerissenen Brücke in die Tiefe gestürzt ist. Die Ermittler vermuten, dass jemand Absperrungen sowie Umleitungsschilder in Richtung der Ersatzbrücke entfernt hat, über die der Verkehr während der Bauarbeiten eigentlich geleitet wird.

Der 59 Jahre alte Fahrer wurde trotz des Unfalls am Montagmorgen (6. März) bei Würselen in der Nähe von Aachen nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. „Er hatte wirklich Glück. Das hätte ganz anders enden können“, sagte ein Polizeisprecher.

A44 bei Würselen: Fahrer überlebt spektakulären Unfall - Brücke wurde zuvor abgerissen

Der Mann sei schnell unterwegs gewesen, als er über die Abbruchkante gefahren sei. Der Wagen sei gut 25 Meter weit geflogen, habe sich in der Luft überschlagen und sei gut fünf Meter tiefer auf dem Dach liegengeblieben. Nach dem Unfall habe der Mann selbst aussteigen können.

Um 6 Uhr morgens stürzte ein Auto am Montag auf der A44 von einer abgerissenen Brücke ab. Der Fahrer konnte selbst aussteigen. © Polizei Köln

Die Brücke an der Anschlussstelle Broichweiden war im Juli 2022 im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A44 in dem Bereich abgerissen worden. Sie überragte eine Landesstraße. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten über zwei Behelfsbrücken links und rechts der demontierten Brücke geleitet. Die Verkehrsführung war zum Zeitpunkt des Unfalls schon länger so, laut einem Sprecher der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH wurde sie zuletzt Anfang Februar geändert.

Unfall auf A44: Absperrung mutwillig entfernt? Polizei sucht Zeugen

Man vermute, dass jemand die Absperrungen mutwillig entfernt habe, sagte der Polizeisprecher. Die Hintergründe seien aber noch unklar, es werde in alle Richtungen ermittelt. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es demnach noch nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag - zu dem Zeitpunkt war laut Polizei noch jemand von der Baustelle vor Ort - und dem Unfall am Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr etwas Verdächtiges gesehen haben.

„Das muss nicht unbedingt direkt vor Ort sein“, sagte der Polizeisprecher. „Wer jemanden gesehen hat, der mit Absperrmaterial unterwegs war oder Material am Straßenrand abgeworfen hat, möge sich bitte melden.“ Es handelt sich wohl um einen wirklich außergewöhnlichen Autounfall, jedoch kommt es wegen des Winterwetters im Süden Deutschlands und Österreichs gerade immer wieder zu Verkehrsunfällen. (dpa/mef)