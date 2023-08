„Schuld ist Frau Merkel“: Wolfgang Grupp rechnet mit Grünen, FDP und SPD ab

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Ein Video von Trigema-Chef Wolfgang Grupp sorgt derzeit im Netz für Aufsehen. Darin wettert der Unternehmer gegen die Ampel-Koalition – und teilt heftig gegen Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel aus.

Burladingen - Er ist 81 Jahre alt, aber in sozialen Medien fast schon so etwas wie ein Influencer: Trigema-Chef Wolfgang Grupp geht auf TikTok und Co. regelmäßig mit seinen markanten Sprüchen viral. Ausschnitte seiner Reden, die von diversen Accounts im Netz geteilt werden, erreichen mitunter Hunderttausende Aufrufzahlen. Nun sorgt der Firmenpatriarch erneut für Aufsehen: In einem Interview wettert er gegen die Ampel-Koalition – und arbeitet sich auch an Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab.

Dass SPD, Grüne und FDP zu dritt in der Regierung sitzen, hält Grupp für bedenklich. „Also ich würde ungern mit drei Brüdern meine Firma führen“, sagt er in dem auf TikTok geteilten Video. Verantwortlich für die Situation hält er eine ganz bestimmte Person. „Ich sag‘s Ihnen ganz offen: Schuld ist Frau Merkel. Frau Merkel, und das sagt keiner, hat mit 47 Prozent die CDU übernommen – und hat sie mit 21 Prozent hinterlassen.“

Wolfgang Grupp (l.) teilt gegen Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aus. © Imago/VIADATA/dpa/Fabian Sommer (Fotomontage BW24)

Wolfgang Grupp über Angela Merkel: „Konstant nach links gedriftet“

Sichtlich in Fahrt gekommen, wettert Grupp weiter über die Ex-Bundeskanzlerin: „Hätte sie ihre Aufgabe gemacht und wäre nicht konstant nach links gedriftet oder was weiß ich. Und das muss man auch mal laut sagen: Sie hat diese Situation herbeigeführt!“ Es ist nicht das erste Mal, dass der Trigema-Chef sich kritisch über die Bundesregierung äußert. So machte er bereits in der Vergangenheit deutlich, dass er in Krisenzeiten nicht auf die Politik vertraut.

Wenige Tage nach dem Upload wurde Grupps Statement auf dem TikTok-Account aktienavocado bereits mehr als 100.000 Mal angesehen (Stand: 4. August, 13.24 Uhr). Auch in anderen Filmaufnahmen, die von Grupp im Netz kursieren, äußert er sich kritisch gegenüber Angela Merkel. „Ich halte nicht so viel von ihr“, gibt er etwa in einem anderen Vortrag offen zu. „Wenn die CDU jetzt noch die stärkste Partei wäre, dann hätten wir jetzt diese Dreierkonstellation nicht. Und ich sage mal, Angela Merkel hat die CDU nach unten gewirtschaftet.“

Wolfgang Grupp hält die Ampel-Koalition für „schwierig“

Nur wegen Angela Merkel habe man jetzt eine „Regierung, die natürlich sehr schwierig ist“, so Grupp. „Und ich möchte nicht in dieser Regierung sein. Denn wenn drei Parteien meinen, sie wollen alle recht haben, dann ist das ganz schwierig.“ Während er für seine Ansichten im Netz mitunter viel Zuspruch erhält, sehen einige andere die Art, wie er sich teilweise über politische Themen äußert, kritisch. So erklärte der Trigema-Chef etwa in einem Interview mit BW24, dass „der Amerikaner“ im Hintergrund den Ukraine-Krieg steuere – und zog damit viel Kritik auf sich. Ein Politik-Experte zeigte sich angesichts der Aussage erschrocken.