Abnehmen mit einem Trick: So klappt es ganz ohne Verzicht

Von: Michelle Mantey

Viele Fotografien von leckeren Mahlzeiten lassen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch genau diese Bilder sollen nun beim Abnehmen helfen.

Kassel – Auf Social Media teilen viele Influencer täglich ihr Essen und verraten ihre Tipps zur Gewichtsabnahme. In den vergangenen Jahren entstand so ein regelrechter Hype um das Teilen von Essensfotos. Daher hat ein Forschungsteam der Universität Aarhus nun analysiert, wie sich das Anschauen dieser Aufnahmen auf unser Essverhalten auswirkt.

Es gibt viele verschiedene Methoden, Gewicht zu verlieren. Ein Mann verlor nur durch den Verzicht auf Alkohol 6 Kilogramm in 30 Tagen. Doch auch Fotos könnten helfen, die Pfunde purzeln zu lassen: Denn obwohl Fotos von Mahlzeiten immer ästhetischer in Szene gesetzt werden, könnte das bloße Anschauen der Bilder ein Sättigungsgefühl auslösen, so die Forscher.

Einfach ein paar Fotos von Essen anschauen und schon sollen die Pfunde purzeln. Eine aktuelle Studie zeigt, dass dies möglich ist. © Westend61/IMAGO

Abnehmen leicht gemacht: Mit einem Trick entsteht ein Sättigungseffekt

Dabei ist jedoch ein einmaliges Anschauen nicht ausreichend. „In unseren Experimenten konnten wir zeigen, dass die Teilnehmer, wenn sie das gleiche Essensbild 30 Mal sahen, ein stärkeres Sättigungsgefühl empfanden als vor dem Sehen des Bildes. Die Teilnehmer, denen das Bild mehrmals gezeigt wurde, wählten auch eine kleinere Portion als diejenigen, die das Bild nur dreimal gesehen hatten, als wir sie anschließend nach der Größe der gewünschten Portion fragten“, erklärt Studienleiter Tjark Andersen die Ergebnisse der Studie. Hierfür sollte man auch Bilder der Mahlzeiten betrachten, die man gerne essen möchte und die dem eignen Geschmack entsprechen.

Das Forschungsteam führte Untersuchungen mit zwei Vergleichsgruppen durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass Personen, welche die Fotos mehrmals sahen, weniger aßen. Sahen die Personen das Essen hingegen nur drei Mal, hatte dies noch keine Auswirkungen auf ihr Essverhalten.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Abnehmen durch Anschauen von Fotos

Grund für den verminderten Appetit ist laut den Forschern, dass der Anblick des Essens dieselben Gehirnregionen aktiviert wie beim Essen selbst. Somit wird man schneller satt, ohne zwingend auf Süßigkeiten und Co. verzichten zu müssen. Das Gehirn kann allein durch das Sehen der Lebensmittel auf deren Geschmack schließen. So könnten auch Heißhungerattacken bei starkem Verlangen nach Süßigkeiten reduziert werden.

In einer anderen Studie entdecken Forscher, dass auch das tägliche Dokumentieren der Ernährung in Abnehm-Apps einen Einfluss auf die Ernährung hat. So sollen Teilnehmer, die regelmäßig ihre Mahlzeiten in der App erfassten, mehr Gewicht verloren haben, als andere. (mima)