Abnehmen mit Saft-Kur: Das kann die Detox -Diät wirklich

Von: Lucas Maier

Entgiftung klingt zunächst erstrebenswert, doch was bringt eine Saft-Kur wirklich? Und kann man mit Detox-Diäten langfristig abnehmen?

Kassel – Reinigend und entgiftend sollen sie sein, zumindest wenn man ihren Anhängerinnen und Anhänger Glauben schenken darf. Auf den ersten Blick scheint der Name bei den sogenannten Entgiftungsdiäten Programm zu sein. Doch was ist dran an den Detox-Versprechen?

Bei den meisten Entgiftungsdiäten handelt es sich um reine Saft-Kuren, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, schreibt. Unter Namen wie Master Cleanse-Entgiftungsdiät, Juice Fast-Diät oder Mono Fruit-Entgiftungsdiät finden sich im Netz verschiedenste Varianten der Detox-Kuren. Jedoch bergen die Diäten auch Risiken und führen nicht immer zu den gewünschten Effekten, wie die Apotheken Umschau warnt. Doch wie läuft so eine reinigende Diät ab?

Abnehmen mit Saft-Kur: So soll die fruchtige Entgiftung vonstattengehen

Eine Woche vor dem Beginn der Kur sollte bereits auf Alkohol, Nikotin und Kaffee verzichtet werden. In den Tagen vor dem Start gibt es dann nur noch leichte Kost. Der Experte der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken, Niklas Schwarz, gibt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) folgende Hinweise zur Vorbereitung:

Eine Woche vor der Diät: Verzicht auf Alkohol, Nikotin und Kaffee.

Verzicht auf Alkohol, Nikotin und Kaffee. Die Tage vor der Kur: Es sollte nur noch leichte Kost zu sich genommen werden.

Es sollte nur noch leichte Kost zu sich genommen werden. Weitere Vorbereitung (optional): Durchführung einer Darmreinigung, beispielsweise mit Glaubersalz.

Durchführung einer Darmreinigung, beispielsweise mit Glaubersalz. Die Diät selbst: Mahlzeiten werden durch 200 bis 250 Milliliter Obst- oder Gemüsesaft ersetzt.

Mahlzeiten werden durch 200 bis 250 Milliliter Obst- oder Gemüsesaft ersetzt. Das ist während der Saft-Kur außerdem erlaubt: Neben den Säften dürfen nur Wasser, Gemüsebrühe oder ungesüßter Tee konsumiert werden.

Während der Kur selbst gibt es zu jeder Mahlzeit nur Saft. Zwischen 200 und 250 Milliliter Gemüse- oder Obstsaft ersetzen dann Frühstück, Mittag- und Abendessen. Hier gilt: Besser selbst gepresst, als aus dem Supermarkt. Je nach Diät dauert die Kur dann zwischen drei und sieben Tagen. Die Diäten versprechen Verbesserungen in verschiedensten Bereichen. Von einer Stärkung des Immunsystems bis hin zu Stressreduktion sollen die Säfte das Wohlbefinden erhöhen und beim Abnehmen helfen.

Saft-Kur: Das steckt hinter dem Detox-Mythos. (Symbolbild) © Svetlana Karner/Imago

Saft hilft beim Abnehmen – doch die Detox-Kur hat aber auch unerwünschte Effekte

Insbesondere ein schneller Gewichtsverlust wird von vielen angestrebt, die sich für eine Saft-Kur entscheiden. Doch die Detox-Diäten bringen bei weitem nicht nur eine Steigerung des Wohlbefindens mit sich, wie Experte Niklas Schwarz, zu bedenken gibt. Kopfschmerzen und Antriebslosigkeit gehören laut Schwarz ebenfalls zu den Erfahrungen einer Detox-Diät.

Darüber hinaus können, besonders in den ersten Tagen, Schwindel, Übelkeit, Hautunreinheiten sowie Konzentrationsschwäche auftreten. Einen wissenschaftlichen Beweis für die Wirkung der Saft-Kuren gibt es bisher laut der DGE allerdings nicht.

JoJo-Effekt bei Abnehmen mit Saft-Kur: Was bewirkt die Detox-Diät?

Strikte Saft-Kuren lassen zwar unerwünschte Pfunde purzeln – ein nachhaltiges Abnehmen versprechen diese aber in der Regel auch nicht. Laut der DGE sei es wahrscheinlich, dass der schnelle Gewichtsverlust auf die sogenannte Energierestriktion zurückzuführen ist. Diese beschreibt die bloße Abnahme durch die Reduktion von energieliefernden Nährstoffen aus Lebensmitteln.

Abgenommen wird aber nicht, wie viele sich erhoffen, Körperfett, sondern lediglich Wasser. Doch ein JoJo-Effekt gilt nach einer Saft-Kur als höchstwahrscheinlich, da viele ihre Ernährung nach der Diät wieder wie gewohnt fortsetzen. Darüber hinaus ist die Detox-Variante nicht für jede Person geeignet. Das sollte beachtet werden:

Diese Gruppen sollten auf die Saft-Kuren verzichten: Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende Diese Personen sollten unbedingt ärztlichen Rat einholen, bevor sie eine Detox-Kur beginnen: Menschen die regelmäßig Medikamente einnehmen. Quelle: DEG

Körper reinigen: Sorgt der Saft für weniger Gift im Organismus?

Die versprechende, reinigende Wirkung der Saft-Kuren kommt im Fazit der DGE ebenfalls nicht gut weg. Den Körpern von Schadstoffen zu reinigen, sei „aus wissenschaftlicher Sicht nicht nötig“, heißt es. Dafür werde automatisch gesorgt. Besser sollte auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung geachtet werden.

Hinweis der Redaktion: Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

