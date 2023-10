Kameras filmen beeindruckenden Moment: Meteorit stürzt auf Sardinien ab

Von: Bettina Menzel

Teilen

Menschen auf Sardinien haben gerade die Möglichkeit, einen unlängst vom Himmel gefallenen Meteoriten zu finden. Forscher teilten sogar die ungefähre Absturzstelle.

Armungia – Sternschnuppen sind in der Erdatmosphäre verglühende Gesteinsbrocken aus dem All. Wenn nicht das gesamte Gestein durch die Hitze und Reibung zerfällt, landen die Reste – Meteorit genannt – auf der Erde. So geschehen am vergangenen Sonntag (8. Oktober) auf der Urlaubsinsel Sardinien in Italien. Gefunden habe man das Objekt aus dem All noch nicht, teilte das nationale Institut für Astrophysik INAF am Freitag (13. Oktober) mit. Die Wissenschaftler riefen indes die Bevölkerung zur Suche auf. Wer den Gesteinsbrocken findet, soll ihn allerdings nicht anfassen.

Meteoriteneinschlag auf Sardinien: Gesteinsstück wohl vier bis fünf Zentimeter groß

Am vergangenen Sonntag fegte ein leuchtender Feuerball über den Himmel Sardiniens, wie Wissenschaftler des INAF in einer Mitteilung bekannt gaben. Dabei fiel mutmaßlich ein Gesteinsbrocken in der Nähe des sardischen Dorfes Armungia auf die Erde. Kameras des italienischen Netzwerks zur systematischen Beobachtung von Meteoren und der Atmosphäre, kurz Prisma, erfassten den Absturz des Gesteinsbrockens aus dem All.

Meteoritenregen über Teheran. In Italien stürzte jüngst ein kleines Teil eines Meteoriten ab (Symbolbild). © IMAGO/Morteza Nikoubazl / NurPhoto

„Das Streufeld ist 800 Meter lang und liegt etwa einen Kilometer nordwestlich der Stadt“, so die Wissenschaftler, die bei der Bestimmung des möglichen Fundortes zahlreiche Faktoren wie etwa die Windgeschwindigkeit einbezogen. Die Gegend um die Absturzstelle ist größtenteils unzugänglich und liegt den Angaben zufolge rund 65 Kilometer von der sardinischen Hauptstadt Cagliari entfernt. Das Gesteinsstück könnte einen Durchmesser von vier bis fünf Zentimetern haben, schätzen die Forscher.

GPS-Daten der geschätzten Absturzstelle des Meteoriten laut Forschern: 39,524704° N, 9,381684° (Abweichung rund 800 Meter)

Wissenschaftler rufen Bevölkerung zur Suche auf – „Berühren Sie nichts“

Der kleine Gesteinsbrocken ist laut Forschern sehr dunkel und dürfte in dem stark bewaldeten Gebiet auf dem Boden liegen. Wer zufällig durch die Wälder rund um Armungia komme, solle nach dem Fundstück aus dem All Ausschau halten, so die Forscher. „Berühren Sie in diesem Fall nichts, machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone, notieren Sie sich die GPS-Koordinaten und senden Sie alles per E-Mail an das Prisma-Projektbüro an prisma_po@inaf.it“, lautete die Bitte der Wissenschaftler.

Die Experten würden sich dann so schnell wie möglich zurückmelden und den glücklichen Findern genau schildern, wie sich der Meteorit korrekt einsammeln lasse. „Viel Spaß beim Suchen“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Sternschnuppen laden Menschen seit jeher zum Träumen ein. Astronomen sprechen bei den leuchtenden Spuren am Nachthimmel von Meteoren. Sie entstehen durch Meteoriten – also Gesteinsbrocken aus dem All. Diese treten in die Erdatmosphäre ein und verglühen oder zerfallen meist. Was nicht verglüht, schafft es wie im aktuellen Fall in Sardinien als Meteorit, also Gesteinsbrocken, auf den Erdboden.