Kundin schimpft über Wiener Café und zeigt Kassenzettel – Preis für Cappuccino sorgt für Aufreger

Von: Vivian Werg

Ein Cappuccino sorgt in Wien für großen Ärger: Eine Kundin ist beim Anblick der Rechnung so schockiert, dass sie sich auf Twitter prompt Luft schafft.

Wien/ München – Die Wiener Gemütlichkeit macht sich vor allem in den vielen Kaffeehäusern breit. Der Besuch eines Kaffeehauses gehört zu Wien für viele einfach dazu. Denn es gibt fast nichts Schöneres, bei sommerlichen Temperaturen einen heißen oder kalten Cappuccino zu einem Stück Kuchen zu bestellen.

Doch jetzt sorgte ein Cappuccino-Preis in einem Wiener-Café im 1. Bezirk für Aufsehen. Eine Kundin schockierte der Preis für das wohl beliebteste, italienische Getränk dermaßen, dass sie die Rechnung auf ihrem Twitter-Account postete und ordentlich über die Abzocke schimpfte.

Cappuccino-Preis im Wiener-Café sorgt für Aufreger

Die Wiener haben das Kaffeetrinken zur Kultur gemacht. Wie die österreichische Tageszeitung Kleine Zeitung schreibt, starten in Österreich rund 84 Prozent der Menschen mit Kaffee in den Tag, 66,7 Prozent genießen ihn auch nachmittags. Die Favoriten: Cappuccino und Espresso. Wie viel man dafür zahlt, zeigt der internationale „Cappuccino-Preis-Index“. Jedes Jahr erstellen Experten eine Liste, wie viel man in den großen Städten überall auf der Welt für eine Tasse Kaffee bezahlt. Demnach rangierte Wien bislang mit durchschnittlich 3,40 Euro für einen Cappuccino auf dem gehobenen Mittelfeld.

Doch das scheint sich geändert zu haben. 6,90 Euro sollte eine Kundin in einem Café nun für die Kaffeespezialität zahlen. Auf Twitter schimpft sie: „Ich mache das normalerweise nie, das Unternehmen zu „outen“. Aber der Preis des Cappuccinos schlägt dem Fass den Boden aus!“

„Serviert auf einem Häferl, das einem Espresso Macchiato Platz bietet“, twittert sie weiter. Wie das Nachrichtenportal oe24.at berichtet, hat laut Homepage des bekannten Cafés, der Cappuccino zuvor noch 5,50 Euro gekostet. In München staunte ein Café-Besucher ebenfalls nicht schlecht, als er seine Rechnung bekam.

Café-Besucherin schimpft – Twitter-User sind genervt

Der verärgerte Tweet stößt auf wenig Verständnis. Es hagelt Kritik und viele Twitter-User reagieren eher genervt:

„Empfehle Filterkaffee aus der eigenen Maschine daheim. Versteh auch nicht, wie man sich nachher wundern kann. Schaut ihr alle nicht vorher in die Karte? Ich meine, ihr seid mündige, erwachsene Menschen. Das grenzt ja an Dummheit“.

„Bitte, das ist eine 1A Touri Falle“.

„Jetzt wäre interessant, ob das Gehalt der Kellner im gleichen Ausmaß angehoben wurde“

„Wurden Sie an den Haaren ins Lokal geschliffen und mit vorgehaltener Pistole gezwungen zu konsumieren? Oder einfach „vergessen“, die Karte VORHER zu lesen. Und wenn zu teuer, Lokal wechseln. Bestellen, konsumieren und DANN ablästern. Das ist armselig“.

„Für den 1. wundert mich der Preis jetzt nicht“.

Teurere Energie- und Lebensmittelpreise und steigende Inflation, haben die Preise für Speisen und Getränke in vielen Restaurants und Cafés deutlich ansteigen lassen. Auch an Vor-Corona-Zahlen anzuknüpfen, ist für viele Gastronomie-Betreiber nicht so einfach. Nach Angaben von oe24.at, lag die Inflationsrate im April österreichweit zuletzt bei 9,7 Prozent. (Vivian Werg)