Nach Tod von „Friends-Darsteller“: Co-Star Lisa Kudrow will Hund von Matthew Perry adoptieren

Von: Nadja Zinsmeister

Nach dem plötzlichen Tod des „Friends“-Stars Matthew Perry kommt eine turbulente Zeit auf seine Familie zu. Seine Kollegin Lisa Kudrow will nun helfen.

Los Angeles - Kurz nach dem Tod des „Friends-Darsteller“ Matthew Perry bereiten sich seine Freunde und Schauspielkollegen offenbar nicht nur auf die Beerdigung des 54-Jährigen vor, sondern wollen sich auch um vierbeinige Familienmitglieder des Schauspielers kümmern. Perrys ehemalige „Friends“-Kollegin Lisa Kudrow überlege aktuell, seinen geliebten Hund „Alfred“ zu adoptieren und ihm ein neues Zuhause zu schenken.

„Friends“-Co-Star Lisa Kudrow will Hund von verstorbenen Matthew Perry adoptieren

Die tiefe Trauer kann den Angehörigen zwar niemand abnehmen. Die ebenfalls aus der Kultserie bekannte Schauspielerin Lisa Kudrow könnte mit der Adoption von Perrys Hund seiner Familie aber zumindest organisatorisch unter die Arme greifen. Eine interne Quelle soll der Daily Mail Einblicke in die aktuelle Situation verraten haben: „Lisa und die [“Friends“-]Besetzung werden an der Beerdigung teilnehmen. Lisa überlegt außerdem, seinen geliebten Hund Alfred zu nehmen“, wird der Insider zitiert.

Der Hund des verstorbenen Schauspielers Matthew Perry hatte sogar einen eigenen Instagram-Account. © Instagram/mattperry4/Screenshot | Starface/imago

Matthew Perry stellte seinen Hund Alfred zum ersten mal 2021 auf Instagram vor. Neben einem Foto schrieb er in einem Posting: „Das bin ich und [Alfred]. Wer ist niedlicher? Antwortet nicht!“ Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie sein Hund Alfred eine Krone trägt. „Wir wissen alle, wer den Perry-Haushalt auch ohne Krone regiert“, schrieb der 54-Jährige damals dazu.

Matthew Perry hinterlässt geliebten Vierbeiner „Alfred“ - plötzlicher Tod schockt „Friends“-Kollegen

Der Tod des 54-jährigen Schauspielers kam für seine Angehörigen ebenso wie seine Fans unerwartet. Matthew Perry soll laut Medienberichten, darunter der New York Times, leblos in der Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden sein. Angaben zur Todesursache machten Ermittler bislang nicht, es gebe aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen.

Ob „Alfred“ am Ende wirklich ein neues Zuhause bei Lisa Kudrow findet, bleibt aber zunächst unbestätigt. Die Schauspielerin selbst äußerte sich bislang nicht dazu. Unterdessen sitzt die Trauer in der gesamten „Friends“-Gruppe tief. Jahrelang arbeitete Matthew Perry gemeinsam mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Lisa Kurdow als Hauptbesetzung für die weltberühmte Serie. „Friends“ wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zahlreichen Ländern zum Fernsehkult. (nz)