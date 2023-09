Krabben-Plage macht Italien zu schaffen – jetzt wird der Spieß umgedreht

Von: Josefin Schröder

An der Adriaküste breitet sich die Blaukrabbe massiv aus und bedroht die Existenz von Fischern und Gastronomen. Jetzt sagt Italien den Tieren den Kampf an.

München – Ein ungebetener Gast macht sich seit einiger Zeit in Urlaubsregionen an der Adriaküste breit. Blaukrabben, auch „Killer der Meere“ oder in der Wissenschaft „Callinectes sapidus“ genannt, haben Italien fest im Griff.

Die Krabben mit der auffälligen Blaufärbung stammen eigentlich von der Ostküste der USA, fühlen sich also ursprünglich im westlichen Atlantik zu Hause. Inzwischen aber auch in europäischen, wärmeren Gewässern, wo sie keine natürlichen Fressfeinde haben und sich dadurch massenhaft vermehren. Für Menschen sind die Tiere, wenn sie einzeln auftreten, übrigens nicht gefährlich. Nur in Gruppen können sich schnell aggressiv werden.

Italien wehrt sich weiter gegen Blaukrabben-Plage an der Adriaküste

Für Fischer und Restaurantbesitzer in Italien ist die Invasion eine Plage, denn die Meerestiere ernähren sich von kleinen Fischen, Krebsarten sowie Muscheln und zerstören zudem Fischernetze. Damit bedroht die Blaukrabbe die heimische Muschelzucht an der Adriaküste.

Die italienische Regierung hat darauf umgehend reagiert und 2,9 Millionen Euro Soforthilfe zur Rettung der Muschelzucht bereitgestellt. Abgeordnete appellierten an Gastronomen, sich die Plage zunutze zu machen, das Tier auf die Speisekarte zu setzen und Gerichte mit Blaukrabbe anzubieten, berichtet die Ansa. Alles, um die Zahl der Blaukrabben zu reduzieren.

Die Blaukrabbe sorgt in Italien für große Probleme. Jetzt werden weitere Maßnahmen ergriffen. © Montage: Joa Souza/imagebroker/Imago

Blaukrabben sollen verkauft und verzehrt werden

Ein Vorteil bringen die Tiere nämlich mit: Sie sind essbar. Das Muskelfleisch in den Gliedmaßen gilt als Delikatesse. Ein Unternehmen in Rimini hat daher begonnen, Blaukrabben aus Italien in die USA zu exportieren. Auch in einigen Restaurants in Venedig soll die Speisekarte bereits auf Blaukrabben angepasst sein.

Nun geht die Industrie aber noch einen Schritt weiter. Nach Angaben der italienischen Tageszeitung Il Gazzettino soll es Blaukrabben künftig auch im Supermarkt geben. Demnach soll die Supermarktkette Spar, mit den Filialen Despar-, Eurospar und Interspar, das Krabbenfleisch bald anbieten.

Und das nicht nur in der Küstenregion, auch an der Grenze zu Österreich sowie Slowenien und in den Regionen Veneto und Friaul-Julisch Venetien sollen Blaukrabben verkauft werden, berichtet Südtirol News. Im Urlaubsort Rimini machen derweil feierwütige Touristen den Einheimischen zu schaffen. Die Partys arten bis in die Nacht aus, jetzt will der Bürgermeister durchgreifen. (Josefin Schröder)