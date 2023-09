Steuer-Hammer in Kroatien: Urlaubern droht nächster Schock im Adria-Land

Von: Mark Stoffers

Die Einführung einer Touristensteuer soll in Kroatien die Folgen des Massentourismus abfedern. Doch Urlauber könnten sich nach den Preiserhöhungen in diesem Jahr zukünftig nach günstigeren Reisezielen umschauen. © Marko Dimic/Pixsell

Ein neues Gesetz soll die Folgen des Massentourismus in Kroatien abmildern. Unklar ist aber, wie tief Urlauber künftig in die Tasche greifen müssen.

Zagreb – In Kroatien bahnt sich eine Veränderung an, die nicht allen Urlaubern und Fans des Adria-Landes schmecken dürfte. Im Zuge des Welttourismustages spielt die Regierung in Zagreb wohl mit dem Gedanken, eine Tourismussteuer einzuführen. Hintergrund ist möglicherweise die Bekämpfung der Begleiterscheinungen, die der Massentourismus in einem der beliebtesten Urlaubsländer des Planeten mit sich bringt.

Neues Tourismusgesetz in Kroatien: Touristensteuer für Urlauber soll Auswirkungen im Adria-Land abfedern

Schließlich erlebt Kroatien einen beispiellosen Tourismusboom in den vergangenen Jahren. Auch in diesem Jahr könnte ein neuer Rekord im Adria-Land aufgestellt werden, wenn es um Besucher und Urlauber geht. Allerdings bringt der Ansturm auch einige Probleme an die Oberfläche, die weder die Kommunen, noch Städte und Urlaubsparadiese Herr werden können. Infrastrukturprobleme, Müllentsorgung und die fehlende Auslastung abseits der Hochzeiten in der Urlaubssaison sind nur einige der Probleme, die zu nennen sind, mit denen sich das Land konfrontiert sieht.

Eine mögliche Lösung für die Probleme in Kroatien verbirgt sich offenbar in dem umfassenden Tourismusgesetz, an dem die Regierung arbeitet. Vor allem die Touristensteuer könnte sich hier als zentraler Eckpfeiler herauskristallisieren, um genug Geld in die Kassen zu spülen, damit Lösungen für die negativen Auswirkungen des Massentourismus finanziert werden können. Darüber hinaus soll die Abgabe auch der Umwelt zugutekommen.

Neue Touristensteuer in Kroatien: Gesetz soll 2025 eingeführt werden – Berechnung unklar

Allerdings soll die Touristensteuer nicht überall gleich erhoben werden. Stattdessen soll die Abgabe laut kosmo.at vor allem in Regionen in Kroatien fällig werden, die besonders unter dem Massentourismus leiden. Heißt konkret: die kroatischen Küstenregionen und Inseln in der Adria.

Noch ist nicht ganz klar, wann das neue Tourismusgesetz genau in Kraft treten soll. Die Rede ist von 2025 als anvisierten Starttermin. Noch weniger klar ist, wie sich die Touristensteuer berechnet und wie hoch sie überhaupt ausfallen könnte.

Touristensteuer für Kroatien-Urlauber: Viele Fragen bleiben offen

Ist die Abgabe von der Art der Unterkunft oder der Menge der Übernachtungen abhängig? Ist sie bei Buchungen von Pauschalreisen bereits im Preis inbegriffen? Oder muss die Gebühr einmalig bei der Kroatien-Einreise oder beim Einchecken im Hotel entrichtet werden?

Viele Fragen bleiben bei der neuen Touristensteuer bisher für zukünftige Kroatien-Urlauber ungeklärt. Eine Herausforderung, die die Regierung nicht links liegen lässt. „Wir sind uns dessen bewusst“, gab ein Regierungssprecher ein Statement bei kosmo.at ab.

Neue Touristensteuer in Kroatien: Urlauber bereits in dieser Saison von Preiserhöhungen betroffen

Dennoch müssen sich Urlauber wohl auf erneute Preiserhöhungen in Kroatien gefasst machen, nachdem diese bereits in Urlaubssaison für einige Aufregung gesorgt haben. Die Preise für Wasser oder auch Bier und Cevapcici waren im Adria-Land in der Urlaubssaison 2023 bereits ein großes Thema. Diese Preissteigerungen waren aber auf die weltweite Inflation zurückzuführen. Dennoch gab es auch einige Fälle, die die Euro-Umstellung für Preiserhöhungen genutzt haben, welche aber von den zuständigen Behörden überwacht würden.

Die Touristensteuer hingegen soll aber die negativen Effekte, die durch den Massentourismus entstehen, in Zukunft zumindest abmildern.