104-Jährige stellt Fallschirmsprung-Weltrekord auf – Nur eine Woche später stirbt sie

Von: Teresa Toth, Sandra Sporer

Mit 104 Jahren sichert sich Dorothy Hoffner den Titel „Älteste Fallschirmspringerin der Welt“. Jetzt ist die mutige Seniorin gestorben.

Update vom 11. Oktober, 13.46 Uhr: Eine 104-jährige Seniorin aus den USA stellte Anfang Oktober einen neuen Weltrekord auf: Dorothy Hoffner wurde zur ältesten Fallschirmspringerin der Welt gekürt. Es sollte allerdings ihr letztes Abenteuer sein – nur eine Woche nach ihrem Sprung verstarb die Seniorin.

Hoffner war zuletzt in einem Pflegeheim untergebracht. Wie Bild berichtet, teilte ein Pfleger des Heims dem Blatt mit, dass die Seniorin am Montag (9. Oktober) vom Personal tot aufgefunden worden sein soll. Sie sei am Sonntagabend im Schlaf verstorben. Die genaue Todesursache ist bislang unbekannt. Ihren Weltrekord stellte sie am 1. Oktober auf.

104-Jährige stellt Fallschirmsprung-Weltrekord auf - “Ich habe mich da oben wohlgefühlt“

Erstmeldung vom 5. Oktober, 12.56 Uhr:

Chicago – An Abenteuerlust mangelt es der 104-jährigen Seniorin aus den USA definitiv nicht. Nach ihrem ersten Fallschirmsprung im Alter von hundert Jahren, wagte Hoffner nun einen zweiten Sprung, was sie zur ältesten Fallschirmspringerin der Welt macht. Einen Rekord, der eventuell bald auch im Guinessbuch der Rekorde festgehalten sein wird.

104-Jährige stellt mit ihrem Sprung einen Weltrekord als älteste Fallschirmspringerin auf

Denn das Unternehmen Skydive Chicago, bei dem die Rentnerin ihren Fallschirmsprung machte, arbeitet laut einem Bericht des Senders ABC7 daran, den von Hoffner aufgestellten Rekord offiziell zertifizieren zu lassen. Die bisherige Rekordhalterin ist die Schwedin Linnéa Ingegärd Larsson, die im Mai 2022 einen Fallschirmsprung im Alter von 103 Jahren absolvierte.

Mit diesem Fllschirmsprungprung stellt die 104 Jahre alte Dorothy Hoffner einen Weltrekord auf. © Brian Cassella/IMAGO

Skydive Chicago informierte bereits im Vorfeld über den Rekordversuch und so fand sich am Sonntag (1. Oktober) eine kleine Gruppe an Unterstützern, Zuschauern und Pressevertretern ein, um den Fallschirmsprung der Seniorin mitzuverfolgen.

Die Seniorin hatte an ihrem Weltrekord-Sprung sichtlich Spaß

Aus knapp 3050 Meter (10.000 Fuß) sprang die 104-Jährige mit ihrem Tandempartner Derek Baxter aus dem Flugzeug und hatte dabei sichtlich großen Spaß. In einem Instagram-Video von Chicago-Skydive sieht man sie grinsend vor und während des Sprungs.

Vor dem Sprung versicherte Baxter sich, dass die Seniorin bei der Landung ihre Füße richtig anziehen konnte und sprach ihr diesbezüglich ein großes Lob aus. „Sie hat es viel besser gemacht als die meisten Leute“, sagte er gegenüber der New York Times.

Die 104-Jährige ist von ihrem Weltrekord-Fallschirmsprung begeistert und plant schon ihr nächstes Abenteuer

Und der Fallschirmsprung soll längst noch nicht das letzte Abenteuer Hoffners gewesen sein. Wie die 104-Jährige in einem Interview nach ihrem Sprung verriet, würde sie auch gerne noch in einem Heißluftballon fahren. Denn das habe sie bisher noch nie gemacht, so Hoffner.

Ihren soeben absolvierten Fallschirmsprung beschreibt sie voller Begeisterung: „Die ganze Sache war herrlich, wunderbar, es hätte nicht besser sein können.“ Da verwundert es nicht, dass sie sich gut vorstellen könnte, noch einen weiteren Fallschirmsprung zu wagen. „Ich habe mich da oben wohlgefühlt“, erklärt Hoffner den anwesenden Reportern.

Weiterhin in Schweden bleibt der Weltrekord im Stabhochsprung, den Armand Duplantis im September 2023 aufstellte. Ein weiterer aufsehenerregender Rekord wurde im August dieses Jahres aufgestellt. Ein Fünfjähriger erklomm den Kilimandscharo und hält somit den Weltrekord als jüngster Mensch, der den Gipfel des afrikanischen Berges erreicht hat. (sp)