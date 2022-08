Mietverträge, Energiepreispauschale, dunkle Innenstädte: Das ändert sich für Verbraucher im September

Von: Stella Henrich

Teilen

Die Energiepreispauschale für Arbeitnehmer kommt, dafür endet das 9-Euro-Tickets und der Tank-Rabatt läuft aus. Außerdem treten bestimmte Maßnahmen zum Energiesparen in Kraft und das E-Rezept soll kommen.

München ‒ Mit Beginn des Septembers laufen zwei Posten aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung wieder aus, obwohl die Kommunen weiterhin Zulagen für Menschen mit geringem Einkommen fordern. Diese müssten aber zielgenauer erfolgen als bisher, fordert der Städte- und Gemeindebund. Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt gehörten jedenfalls nicht dazu. Der Staat könne nicht jeden Nachteil ausgleichen, das müsse die Politik klarmachen.

Zum Opfer fallen der Streichliste somit das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Sie werden vom 1. September an abgeschafft. Ob es einen Nachfolger für den vergünstigten Fahrschein für Bus und Bahn geben wird, steht noch nicht fest. Der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz wächst zumindest. Inzwischen denkt der Kanzler über ein Anschlussticket nach, um die Bürger weiter zu entlasten. Ein nahtloser Übergang ist aber ausgeschlossen. „Wir haben uns vorgenommen, dass wir da etwas entwickeln, das demnächst kommt“. Konkreter äußerte sich der Kanzler nicht.

Wir haben uns vorgenommen, dass wir da etwas entwickeln, das demnächst kommt.

Dabei frisst schon jetzt die Inflation die Löhne der Bürger hierzulande auf. Mit dem Ende des Tankrabatts dürften dann auch die Spritpreise wieder deutlich anziehen und das Preisniveau insgesamt weiter nach oben treiben. Zum Leid aller Autofahrer, für die dann von September an weniger Geld übrig bleibt. Eine Nachfolgeregelung ist nicht geplant.

Änderungen im September: Düstere Innenstädte und kalte Räume

Das dürfte viele Verbraucher hart treffen. Denn mit Beginn des neuen Monats treten neue Regelungen beim Energiesparen für ein halbes Jahr in Kraft. Konkret bedeutet das, dass öffentliche Gebäude in der Regel nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden dürfen - insbesondere Teeküchen und Flure. Außerdem sollen Gebäude und Denkmäler nicht mehr beleuchtet werden - bis auf wenige Ausnahmen. Auch Leuchtreklamen und beleuchtete Werbetafeln werden von 22 Uhr abends bis 16 Uhr am Folgetag ausgeschaltet. Schon jetzt fürchtet der deutsche Einzelhandel düstere Innenstädte und einen Anstieg der Kriminalität, wenn die Schaufenster nicht mehr beleuchtet werden dürfen. Ladentüren sollen nicht mehr dauerhaft offen stehen, damit nicht zu viel Wärme entweicht.

Im privaten Bereich gilt, dass Klauseln in Mietverträgen, die eine Mindesttemperatur vorsehen, vorübergehend ausgesetzt werden. Entsprechende Vorgaben in Mietverträgen werden damit unwirksam. Angemessenes Heizen sowie ausreichendes Lüften sind trotzdem Pflicht. Schäden in der Wohnung dürfen durch das Energiesparen allerdings nicht zustande kommen. Der Deutsche Mieterbund hatte im Vorfeld der neuen Regelung stattdessen auf Freiwilligkeit gesetzt.

Änderungen im September: Ende des rosa Zettels - das E-Rezept startet

Ab dem 1. September sind alle Apotheken in ganz Deutschland dazu verpflichtet, elektronische Rezepte anzunehmen. Bei der Ausstellung soll es allerdings in den Arztpraxen bislang noch hapern. Damit sich Krankenhäuser, Praxen und Apotheken auf diese Regelung umstellen können, „erfolgt die Einführung des E-Rezepts zunächst in Stufen“, berichtet Focus.de. „Ab dem 1. September 2022 wird die 1. Stufe des E-Rezept-Rollouts in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein starten“, heißt es in einer Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums.

Das E-Rezept startet im September. © Thomas Koehler/imago

Zur Entlastung der Bürger wird die sogenannte Energiepauschale eingeführt. Berufstätige erhalten damit im September eine Energiekostenpauschale in Höhe von 300 Euro ausgezahlt. Auch Auszubildende, Minijobber sowie Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst sind anspruchsberechtigt. Von der gut gemeinten Stütze profitieren jedoch nicht alle Menschen in Deutschland. So gehen bestimmte Rentner leer aus. Nur wer seine Rente versteuern muss oder noch zusätzlich im Jahr 2022 einen Teil- oder Vollzeitjob ausgeführt hat, hat auch Anspruch auf die 300 Euro.

Trotz Energiepauschale und angesichts der geplanten Streichungen sowie weiter steigenden Energiepreisen, ist der Streit um weitere Entlastungen für die Bürger in vollem Gange. Die Junge Union fordert aktuell ein „Jugend-Energiegeld“ in Höhe von 500 Euro. Und SPD-Parteichef Lars Klingbeil dringt auf Korrekturen an der umstrittenen Gas-Umlage, um Insolvenzen abzuwenden. Die Lobby für Rentner scheint derweil verstummt zu sein.

Schauen Sie schnell in Ihren Kühlschrank: Diese Lebensmittel müssen raus Fotostrecke ansehen

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.