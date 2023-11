Skandal-Schild mit Islam-Witz sorgt in Österreich für Ärger – Wirt muss reagieren

Von: Robin Dittrich

Für einen vermeintlichen Witz bekam ein Gastwirt in Österreich einigen Gegenwind und entschuldigte sich auf Facebook. © Facebook

Ein Wirt in Österreich wollte mit einem Schild vor seinem Lokal nur einen Witz machen. Dieser ging allerdings ordentlich nach hinten los.

Bad Ischl – Mit einer offenbar islamfeindlichen Botschaft vor seinem Lokal geriet ein Gastronom in Österreich ins Hintertreffen. Vor allem in den sozialen Medien sorgte die Aktion für Ärger – dort entschuldigte sich der Wirt jetzt.

Offenbar islamfeindlicher Witz sorgt für Ärger – Gastronom entschuldigt sich

Der Wirt in Oberösterreich stellte eine Tafel vor sein Lokal „k.u.k. Hofbeisl“ in Bad Ischl. Darauf schrieb er: „Menschen, die Schweinefleisch essen, neigen statistisch gesehen weniger häufig dazu, sich und andere in die Luft zu sprengen.“ In den sozialen Medien häuften sich nach der Aktion des Gastronoms die Kommentare gegen den Wirt und sein Restaurant. „Frechheit. Faschistenhauptstadt statt Kulturhauptstadt 2024“ schrieb ein verärgerter Nutzer auf Instagram.

Eine Facebook-Userin äußerte ihren Unmut über den wohl unbedachten Spruch des Wirts ebenfalls: „Jetzt werden ‚unabsichtlich‘ Muslima als potenzielle Attentäter bezeichnet.“ Während sich viele Menschen auf Social Media über den Spruch ärgerten, entschuldigte sich der Wirt umgehend. Wie Marcus Hofbauer, Wirt im k.u.k. Hofbeisl, auf Facebook veröffentlichte, hatte er „den Spruch aus dem Internet genommen und öffentlich auf unsere Tafel vor unserem Lokal geschrieben.“ Anfang des Jahres sorgte ein anderer Österreichischer Wirt ebenfalls für Ärger durch den Ausschluss bestimmter Gruppen.

Nach Islam-Witz: Viele Gäste des Wirts akzeptieren die Entschuldigung

In der Entschuldigung des Wirts hieß es weiter, dass es sich bei dem Spruch auf der Tafel „um Satire handelt, der Spruch aber leider als feindlich gegenüber Religionen angesehen werden kann, was mir erst nachträglich klar geworden ist. Ich entschuldige mich hiermit öffentlich.“ Wie Hofbauer klarmacht, war es „niemals die Absicht, irgendjemanden zu diffamieren oder zu verletzen.“ Abschließend stellte er klar, dass er sich „ausdrücklich von Islamophobie distanziert.“ Er hoffe, dass seine Gäste ihm „diesen Fehler verzeihen“ können.

Trotz des großen Gegenwindes nach der Veröffentlichung der Tafel mit dem vermeintlichen Witz akzeptierten viele Facebook-User die Entschuldigung des Wirts. „Die Sprüche waren schon immer sehr satirereich, man muss zwischen den Zeilen lesen“, kommentierte ein Nutzer.

Ein anderer fand, dass der Wirt „ein großartiger Mensch ist, der einen Fehler gemacht und sich entschuldigt hat. Und Schluss.“ Andere kommentierten hingegen, dass das Ganze „eine peinliche Aktion“ gewesen sei. Viele Lokal-Gäste beschweren sich zudem über steigende Preise auf vielen Speisekarten.