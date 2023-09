„Irgendwie habe ich es geahnt“: Junge Frau wird betrogen – Freund geht mit ihrer Mutter fremd

Von: Josefin Schröder

Von der großen Liebe betrogen zu werden, ist schmerzhaft. Was eine junge Frau dann noch erleben musste, macht fassungslos.

Köln – An die erste große Liebe, den ersten Freund oder die erste Freundin erinnert man sich meist ein Leben lang. Nicht immer sind die Erinnerungen daran nur positiv. Wie im Fall von Lisa B., (Name geändert). In einem Interview mit dem Fernsehsender RTL erzählt sie ihre unglaubliche Geschichte. Unfassbar ist auch ein Fall aus Italien, wo der Bräutigam seine Verlobte bei der Hochzeit als Fremdgeherin entlarvt.

Junge Frau wird von Freund mit Mutter betrogen

Lisa, die heute 36 Jahre ist, sei im Alter von 16 bis 19 in einer Beziehung gewesen – mit ihrem ersten festen Freund. Trotz aller Verliebtheit, begleitete sie ein komisches Gefühl, was sie zunächst nicht hinterfragt habe. „Da es meine erste Beziehung war, wusste ich nicht wirklich, was richtig und was falsch ist. Ich war jung und naiv und habe es einfach als Hirngespinst abgestempelt. Aber mein Bauchgefühl ging nie wirklich weg“, sagt die Betroffene im Gespräch mit RTL. Ihr Gefühl habe ihr gesagt, irgendwas stimmt hier nicht.

Später stellte sich heraus, dass ihr Bauchgefühl Recht behalten sollte: Von den drei Jahren Beziehung, habe ihr Ex-Freund Lisa B. ein ganzes Jahr lang betrogen. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit ihrer eigenen Mutter. Der Schock saß tief. „Irgendwie habe ich es geahnt. Sie haben sich sehr gut – in meinen Augen zu gut – verstanden. Meistens waren sie einer Meinung und gegen mich. Und es gab so Blicke zwischen den beiden, die ich komisch fand“, reflektiert Lisa im Interview.

Vermeintlich große Liebe: Freund führt lange ein Doppelleben

Sie habe auch damals viel nachgedacht, war misstrauisch und habe sich immer wieder gefragt, ob da was zwischen den beiden läuft. Aber, dass sich ihr Freund und ihre Mutter zusammen hinter ihrem Rücken vergnügen könnten, schien ihr demnach zu absurd. Die Situation sei noch schlimmer geworden, da Lisa zu der Zeit ihre Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin absolvierte. Ihre Mutter und der damalige Freund seien arbeitslos gewesen. Wenn Lisa morgens aus dem Haus ging, seien die beiden zusammen zu Hause geblieben. Gedanken wie „Läuft da was? Gibt Mama ihm das, was er von mir nicht bekommt?“ haben sie täglich begleitet. „Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten.“

Eine junge Frau erzählt, wie es für sie war, als ihr Ex-Freund eine Affäre mit ihrer Mutter hatte. (Symbolbild) © AntonioGuillem /imago

Sie habe sich krankgemeldet und sei zurück nach Hause gegangen. Aber: Beim Fremdgehen habe sie die beiden nicht erwischt. War doch alles nur ein Hirngespinst?

Bis die Affäre ans Licht kam, sollte es noch eine Weile dauern. Erst lange nach der Trennung, habe Lisa einen Brief von ihrer Mutter an ihren damaligen Freund im Briefkasten gefunden. Zu diesem Zeitpunkt sei sie bereits in einer neuen Beziehung gewesen und daher emotional nicht mehr so involviert. „Es hat mich zunächst erstaunlich kaltgelassen“, erzählt die 36-Jährige. Zwischen ihr und dem Ex-Freund habe erstmal lange Funkstille geherrscht, bis sie über Facebook wieder sporadisch Kontakt hatten. „Er hat mich gefragt, ob ich den Brief von damals gefunden habe“, so die junge Frau.

Affäre in der eigenen Familie: Mutter weist Schuld von sich

Das heißt, der gefundene Brief stammt eigentlich von ihm und nicht ihrer Mutter. Vielleicht ein Akt des schlechten Gewissens? Als Lisa den Fremdgeher zur Rede stellt, habe er erneut per Brief geantwortet und erklärt, dass ihre Mutter ihm das gegeben hätte, was er von Lisa nicht bekommen habe. Autsch. Außerdem hätte die Mutter ihn unter Druck gesetzt, die ganze Affäre auffliegen zu lassen, wenn er ein Wort darüber verliert. „Da hat er Angst bekommen“, erzählt Lisa.

Während sie die Beziehung zu ihrem Ex-Freund längst hinter sich lassen konnte, habe die Affäre das Verhältnis zu ihrer Mutter bis heute beeinflusst. Die Verletzungen sowie der Vertrauensbruch sitzen tief. Entschuldigt habe sich die Mutter bis heute nicht. Als Lisa sie mit allem konfrontierte, habe die Mutter den Spieß umgedreht: „Ihre einzige Reaktion war, sauer und enttäuscht zu sein, dass ich meinem Ex-Freund mehr glaube als ihr.“

Von zwei Vertrauenspersonen betrogen

Das Thema werde tot geschwiegen. Das Mutter-Tochter-Verhältnis sei aber ohnehin schon angespannt gewesen, erzählt Lisa. „Sie war ohnehin keine wirkliche Mutter für mich. Ja, sie war da und hat uns versorgt – aber Liebe, Nähe und Zuneigung kenne ich von ihr nicht.“ Darauf folgende Partner habe sie ihrer Mutter trotz der traumatischen Erfahrung zwar vorgestellt, vergessen werde sie den Betrug aber nie.

