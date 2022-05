Affenpocken - Queer-Beauftragter der Bundesregierung warnt vor Stigmatisierung: „Kann jeden treffen“

Von: Kai Hartwig

Immer mehr Menschen erkranken weltweit an den Affenpocken. Besonders drei europäischen Länder sind betroffen. Derweil wird eine Stigmatisierung Infizierter befürchtet. Der News-Ticker.

Die Affenpocken breiten sich außerhalb Afrikas aus, vor allem in drei europäischen Ländern.

Derweil wird eine Stigmatisierung homo- und bisexueller Männer befürchtet.

München - Die Affenpocken breiten sich in mehreren Ländern aus. Nach Angaben von EU-Gesundheitsbehörden sind mittlerweile (Stand: 26. Mai) über 200 Fälle des Virus außerhalb Afrikas bestätigt worden. Demnach infizierten sich Menschen in insgesamt 19 Ländern, in denen die Krankheit normalerweise nicht vorkommt. Das erklärte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC).

Affenpocken in Deutschland: Aids-Hilfe und Queer-Beauftragter befürchten Stigmatisierung

„Die meisten Fälle sind junge Männer, die sich selbst als Männer identifizieren, die Sex mit Männern haben. Es gab keine Todesfälle“, gab die europäische Agentur mit Sitz in Stockholm an. Unterdessen mehren sich Stimmen, die eine Vorverurteilung homo- und bisexueller Männer im Zusammenhang mit dem Virus befürchten.

„Panikmache und Stigmatisierung müssen unbedingt vermieden werden“, sagte Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Aidshilfe. Diese kritisierte die Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums, demzufolge von den Affenpocken vor allem Männer betroffen sind, die Sex mit anderen Männern haben.

Vor diesem Hintergrund müssten Begriffe wie „Risikogruppe“ unbedingt vermieden werden. „Formulierungen wie ‚Risikogruppe‘ wirken stigmatisierend, die vereinfachende Erwähnung anonymer Sexkontakte bedient ein abwertendes Klischee - zumal Affenpocken auch ohne Sex übertragen werden können“, mahnte Holger Wicht von der Aidshilfe. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach betonte zuvor, die Affenpocken könnten „jeden treffen“.

Die Affenpocken breiten sich europaweit aus. © Davor Puklavec/Imago

Affenpocken: Bislang vor allem drei europäische Länder betroffen - über 200 Fälle außerhalb Afrikas bestätigt

Derzeit wurden Affenpocken-Fälle außerhalb der elf afrikanischen Länder, in denen die seltene Krankheit als endemisch gilt, überwiegend in drei europäischen Ländern registriert: Großbritannien (71 Fälle), Spanien (51) und Portugal (37). Insgesamt wurden in Europa 191 Fälle bestätigt. Dazu kommen 15 in Kanada, neun in den USA, zwei in Australien und je einer in Israel sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Verdachtsfälle wurden in dieser Bilanz nicht mitgezählt.

Am Montag (23. Mai) hatte das ECDC in seiner ersten Risikobewertung die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit Affenpocken in der Allgemeinbevölkerung als „sehr gering“ eingestuft. Bei Personen mit mehreren Sexualpartnern sei diese jedoch als „hoch“ zu bewerten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte sich optimistisch gezeigt, dass die Ausbreitung der Krankheit gestoppt werden kann.

Bei Affenpocken handelt es sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit rund 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Symptome der Krankheit sind zunächst hohes Fieber und danach ein sich schnell entwickelnder Hautausschlag mit Krustenbildung. (kh mit afp)

