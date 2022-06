Affenpocken: Erstes Kind wohl in Deutschland infiziert

Von: Martina Lippl

Affenpockenvirus vor blauen Hintergrund (Symbolfoto). © Isai Hernandez/imago

Affenpocken breiten sich weltweit aus. Inzwischen sind 780 Affenpocken-Fälle nachweislich bekannt. Eine Personengruppe ist vor allem betroffen, doch ein Fall lässt aufhorchen.

Berlin – Affenpocken sind kein Grund zur Panik. Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das Robert-Koch-Institut (RKI) nach derzeitigen Erkenntnissen als gering ein. Im Mai 2022 ist der erste Affenpocken-Fall in Deutschland identifiziert worden. Inzwischen sind 65 Affenpocken-Fälle hierzulande nach RKI-Angaben verzeichnet worden. Neun Bundesländer – Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt – haben Infektionsfälle übermittelt (Stand: 3. Juni 2022).

Kind wohl mit Affenpocken infiziert

Erstmals hat sich auch ein Kind mit dem Virus angesteckt, berichtet der Berliner Infektiologe Heiko Jessen, wie in der Berliner Zeitung zu lesen ist. Ob es sich dabei tatsächlich um ein Kind in Deutschland handelt, bleibt jedoch offen. In Berlin hätten sich die Fallzahlen verdoppelt. 48 Affenpocken-Fälle sind der Senatsverwaltung in Berlin zufolge aktuell gemeldet, davon wären elf Fälle hospitalisiert. Über das Alter und Geschlecht der Infizierten gibt es zunächst keine Informationen. Für Kinder kann eine Infektion mit Affenpocken gefährlich sein. Deswegen empfiehlt das RKI besondere Hygienemaßnahmen und auch die Isolation von Erkrankten, wenn diese mit Kindern, Schwangeren in einem Haushalt sowie Menschen mit einem schwachen Immunsystem zusammenleben.

Affenpocken breiten sich in Deutschland aus - Kinderärzte warnen vor „Panikmache“

Kinderärzte warnten vor einer „Panikmache“ nachdem die ersten Affenpocken-Fälle aufgetreten waren. „Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich in der momentanen Lage in Europa Kinder mit Affenpocken anstecken“, sagte auch der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Tobias Tenenbaum der Neuen Osnabrücker Zeitung (24. Mai). „Es sind auch keine Fälle bekannt, in denen sich Affenpocken in Europa innerhalb von Familien ausgebreitet haben. Daher brauchen sich Eltern aktuell keine Sorgen zu machen.“

Affenpocken: Typische Symptome einer Infektion mit dem Virus laut RKI

Fieber

Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen

geschwollene Lymphknoten

Schüttelfrost

stark juckender Ausschlag, de häufig im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift

Affenpocken „enger Kontakt erforderlich“

Für eine Übertragung des Affenpocken-Erregers ist nach derzeitigem Wissen „ein enger Kontakt erforderlich“, teilt das RKI mit. Das neuerlich vermehrt in Europa erfasste Virus sei zuletzt auch in Sperma nachgewiesen worden, wie der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner in einem Briefing Ende Mai ausführte. „Wir haben es letztendlich auch mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung zu tun“, sagte Wendtner.

Weltweit sind 780 Affenpocken-Fälle nachgewiesen worden, teilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag (5. Juni) mit. Experten gehen davon aus, dass die Fallzahlen weiter steigen. „Das Virus wird sich weiter ausbreiten“, sagt auch der Infektiologe Jessen in der BZ. Nach dem Pfingstwochenende dürften seiner Auffassung nach etliche Fälle dazukommen. Aktuell breite sich das Affenpockenvirus vor allem unter Männern aus, die Sex mit Männern gehabt haben. Doch das dürfte sich seiner Auffassung nach bald ändern.

Gegen Affenpocken gibt es bereits einen Impfstoff, der in Deutschland zunächst noch nicht zugelassen ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte am 24. Mai, Deutschland habe bereits bis zu 40.000 Dosen eines, in den USA zugelassenen, Affenpocken-Impfstoffs bestellt.