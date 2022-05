Affenpocken in Deutschland: Lauterbach empfiehlt mindestens 21 Tage Isolation - Zwei neue Fälle in Bayern

„Globalen Ausbruch weiter eindämmen“

Weltweit erkranken Menschen an den Affenpocken. Auch in Deutschland wurden erste Fälle nachgewiesen. Gesundheitsminister Lauterbach empfiehlt eine lange Quarantäne. Der News-Ticker.

Affenpocken: Noch ist kein Impfstoff gegen das Virus vorhanden, aber die Pockenimpfung könnte Schutz bieten.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach empfiehlt eine mindestens 21 Tage lange Isolierung Infizierter.

WHO-Expertin Lewis ist sich sicher: „Ausbruch kann eingedämmt werden.“

Update vom 25. Mai, 13.18 Uhr: Laut Thomas Mertens, dem Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko) steht eine präventive Affenpocken-Impfung von Risikogruppen zur Debatte. „Darüber wird derzeit nachgedacht“, erklärte Mertens der „Rheinischen Post“. Bei dem modernen Impfstoff gegen Pocken seien keine Nebenwirkungen zu erwarten, fügte er hinzu. Dennoch holt der Stiko-Chef eine Impfung der gesamten Bevölkerung für „sehr wenig wahrscheinlich“.

Indes geht Mertens davon aus, dass ältere Menschen, die bereits gegen die klassischen Pocken geimpft wurden, dadurch zusätzlich über einen Impfschutz gegen die Affenpocken verfügen. "Ein gewisser Schutz hält wahrscheinlich lebenslang an", meinte der Impfexperte. Vollständig sei dieser Impfschutz nicht, dennoch schütze er vor schweren Erkrankungen.

Update vom 24. Mai, 20.10 Uhr: Mittlerweile gibt es auch den ersten nachgewiesenen Fall einer Infektion mit Affenpocken in Hessen. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte, ist das Ergebnis vom Institut für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt bestätigt worden. Die infizierte Person sei mit entsprechenden Symptomen in die Uniklinik gekommen. Alter und Geschlecht des Patienten wurden bislang nicht kommuniziert.

Affenpocken: Zwei weitere Fälle in Bayern - Pläne für Isolation und Quarantäne

Update vom 24. Mai, 19.20 Uhr: In Bayern sind zwei weitere Fälle von Affenpocken bestätigt. Laut Gesundheitsministerium in München sind die beiden Patienten kürzlich unabhängig voneinander von einer Auslandsreise in den Freistaat zurückgekehrt. Eine der beiden Personen befinde sich in der München Klinik Schwabing. Der andere Fall wurde demnach aus dem Landkreis Ansbach gemeldet, wo sich der Betroffene nun auch in Isolation befinde.

Update vom 24. Mai, 16.03 Uhr: Um eine weitere Ausbreitung der Affenpocken zu verhindern, wollen Bund und Länder im Verbund mit den Gesundheitsämtern koordiniert vorgehen. „Wir werden gemeinsam alle Vorkehrungen treffen, um eine weitere Zunahme der Infektionen abzuwenden und den Ausbruch einzudämmen“, sagte SPD-Politikerin Petra Grimm-Benne.

„Dazu gehören auch die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) zu Isolation und Quarantäne. Diese sind maßgebend für die Entscheidungen der Gesundheitsämter und sichern ein bundesweit einheitliches Vorgehen“, erklärte die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt, die derzeit Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ist.

Gleichzeitig beruhigte sie: „Die aktuelle Situation ist keinesfalls mit der Corona-Lage vergleichbar. Aber wir haben aus der Corona-Pandemie beispielsweise mit Blick auf Strukturen und Impfstoff-Versorgung gelernt. Daher nehmen wir die aktuelle Situation trotz derzeit weniger Fälle in Deutschland ernst und müssen rechtzeitig reagieren.“

Affenpocken: WHO-Expertin Lewis ist sich sicher - „Ausbruch kann eingedämmt werden“

Update vom 24. Mai, 15.45 Uhr: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bislang rund 250 Fälle von Affenpocken aus insgesamt 16 Ländern offiziell registriert worden. WHO-Expertin Rosamund Lewis erklärte, dass es sich dabei um Länder handelt, in denen die Viruskrankheit zuvor nicht regelmäßig gehäuft aufgetreten sei.

„Dieser Ausbruch kann eingedämmt werden“, sagte Lewis. Zwar gebe die aktuelle Häufung der Affenpocken-Fälle Anlaß zur Sorge. Das Risiko für die Öffentlichkeit bezeichnete sie aber als gering. Während in westlichen Ländern zuletzt die Zahl der Virus-Infektionen anstieg, haben afrikanische Länder weit mehr Fälle zu beklagen. Allein die Demokratischen Republik Kongo hatte 2022 laut WHO 1200 Verdachtsfälle zu verzeichnen.

Update vom 24. Mai, 15.33 Uhr: In Deutschland prüfen die Behörden, ob auch die herkömmliche Pockenimpfung Schutz vor einer Infektion mit den Affenpocken bietet. „Inwieweit eine Pockenimpfung für Kontaktpersonen und Risikogruppen empfohlen wird, ist noch Gegenstand der fachlichen Abklärung“, ließ das Bundesgesundheitsministerium den Gesundheitsausschuss des Bundestags in einer Mitteilung wissen.

Affenpocken in Deutschland: Gesundheitsminister Lauterbach empfiehlt 21 Tage lange Isolierung Infizierter

Update vom 24. Mai, 13.07 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich nach ersten Affenpocken-Fällen in Deutschland für eine lange Isolation Infizierter ausgesprochen. Um die mögliche Ausbreitung einzudämmen, soll Patienten eine mindestens 21 Tage andauernde Quarantänezeit empfohlen werden. Das sagte Lauterbach am Dienstag (24. Mai) zum Auftakt des Deutschen Ärztetages in Bremen.

Affenpocken in Deutschland: Lauterbach will gegen Ausbreitung des Virus „schnell und hart reagieren“

Erstmeldung vom 24. Mai: Bremen - Anfang Mai wurde in Großbritannien ein erster Fall der Affenpocken nachgewiesen. Seitdem ist in Europa und Deutschland die Wachsamkeit unter Medizinern gewachsen. Inzwischen trat das Affenpocken-Virus auch in Deutschland auf, unter anderem in München und Berlin.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte, dass in der Bundesrepublik nun weitere Eindämmungsmaßnahmen vorbereitet werden. In Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut (RKI) erarbeite sein Ministerium Empfehlungen bezüglich Isolation und Quarantäne, meinte der SPD-Politiker am Montag (23. Mai). Man müsse „jetzt schnell und hart reagieren, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen“, bekräftigte Lauterbach.

+ Ein mit den Affenpocken infizierter Patient zeigt den Hautausschlag an seinen Händen. (Archivbild) © Brian W.J. Mahy/dpa

Affenpocken: Lauterbach benennt weitere Maßnahmen auf Deutschem Ärztetag

Am Dienstag (24. Mai) wird in Bremen der Deutsche Ärztetag eröffnet. Lauterbach wird zu Beginn der viertägigen Veranstaltung das weitere Vorgehen nach dem Auftreten erster Fälle von Affenpocken in mehreren Bundesländern erörtern. Um 12.15 Uhr gibt der Gesundheitsminister eine Pressekonferenz. Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt sowie RKI-Präsident Lothar Wieler werden daran teilnehmen.

Schon jetzt sind die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI befugt, mit den Affenpocken infizierte Menschen zu isolieren und in Quarantäne zu schicken. Weltweit wurden schon über 100 Fälle registriert. Die Affenpocken können milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag verursachen. Ebenso kann das Virus aber schwere Verläufe nach sich ziehen, wie die Virologin Sandra Ciesek bestätigte.

Affenpocken: Noch kein Impfstoff vorhanden, aber Pockenimpfung könnte Schutz bieten

Einen Impfstoff gegen Affenpocken gibt es derzeit noch nicht. „Wer gegen die Pocken geimpft ist, hat einen guten Schutz“, meinte der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Droht nach Corona nun eine neue Pandemie? Experten schätzen die Gefahr einer starken Ausbreitung der Affenpocken als gering ein. Bislang habe es laut EU-Experten bei den meisten nachgewiesenen Fällen nur milde Krankheitssymptome gegeben. „Für die allgemeine Bevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung sehr gering“, befand Andrea Ammon, Leiterin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), am Montag (23. Mai). (kh)

© Bernd von Jutrczenka/CDC/Uncredited/dpa (Montage)