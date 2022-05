Affenpocken in Deutschland: Lauterbach fordert „schnelle und harte“ Reaktion

Von: Kai Hartwig

Weltweit erkranken Menschen an den Affenpocken. Auch in Deutschland wurden erste Fälle nachgewiesen. Experten raten zu Wachsamkeit, beruhigen aber auch. Der News-Ticker.

Bremen - Anfang Mai wurde in Großbritannien ein erster Fall der Affenpocken nachgewiesen. Seitdem ist in Europa und Deutschland die Wachsamkeit unter Medizinern gewachsen. Inzwischen trat das Affenpocken-Virus auch in Deutschland auf, unter anderem in München und Berlin.

Affenpocken in Deutschland: Gesundheitsminister Lauterbach will „schnell und hart reagieren“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte, dass in der Bundesrepublik nun weitere Eindämmungsmaßnahmen vorbereitet werden. In Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut (RKI) erarbeite sein Ministerium Empfehlungen bezüglich Isolation und Quarantäne, meinte der SPD-Politiker am Montag (23. Mai). Man müsse „jetzt schnell und hart reagieren, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen“, bekräftigte Lauterbach.

Ein mit den Affenpocken infizierter Patient zeigt den Hautausschlag an seinen Händen. (Archivbild) © Brian W.J. Mahy/dpa

Am Dienstag (24. Mai) wird in Bremen der Deutsche Ärztetag eröffnet. Lauterbach wird zu Beginn der viertägigen Veranstaltung das weitere Vorgehen nach dem Auftreten erster Fälle von Affenpocken in mehreren Bundesländern erörtern. Um 12.15 Uhr gibt der Gesundheitsminister eine Pressekonferenz. Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt sowie RKI-Präsident Lothar Wieler werden daran teilnehmen.

Schon jetzt sind die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI befugt, mit den Affenpocken infizierte Menschen zu isolieren und in Quarantäne zu schicken. Weltweit wurden schon über 100 Fälle registriert. Die Affenpocken können milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag verursachen. Ebenso kann das Virus aber schwere Verläufe nach sich ziehen, wie die Virologin Sandra Ciesek bestätigte.

Affenpocken: Noch kein Impfstoff vorhanden, aber Pockenimpfung bietet wohl Schutz

Einen Impfstoff gegen Affenpocken gibt es derzeit noch nicht. „Wer gegen die Pocken geimpft ist, hat einen guten Schutz“, meinte der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Droht nach Corona nun eine neue Pandemie? Experten schätzen die Gefahr einer starken Ausbreitung der Affenpocken als gering ein. Bislang habe es laut EU-Experten bei den meisten nachgewiesenen Fällen nur milde Krankheitssymptome gegeben. „Für die allgemeine Bevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung sehr gering“, befand Andrea Ammon, Leiterin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), am Montag (23. Mai). (kh)