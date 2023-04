„Wow! Gänsehaut pur“: Aida-Kapitän reißt Passagiere mitten in der Nacht aus dem Schlaf

Von: Moritz Bletzinger

Nächtliche Ruhestörung, die die Passagiere freut: Ein AIDA-Kapitän machte um 1.20 Uhr eine Durchsage. © Symbolbild: Imago/Michael Bihlmayer

Kurz vor halb zwei Uhr nachts reißt eine Durchsage die Passagiere eines AIDA-Kreuzfahrtschiffs aus dem Schlaf. Die freuen sich und rennen aufs Deck.

Hamburg – „Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich auf Deck zwölf war!“, schreibt eine Kreuzfahrt-Testerin auf Facebook. Sie berichtet von einem außergewöhnlichen Erlebnis auf der „AIDA Mar“.

Nordlichter am Himmel! AIDA-Kapitän weckt Kreuzfahrt-Passagiere für seltenes Naturschauspiel

Das Schiff war auf dem Weg zum Nordkap, als der Kapitän mitten in der Nacht eine Durchsage machte. Gegen 1.20 Uhr weckte er seine Passagiere. Nordlichter am Himmel!

Die nächtliche Störung war für die Clubbotschafterin alles andere als ein Ärgernis. Jacke an und ab aufs Deck! Und da waren sie: „Unsere ersten Nordlichter“, berichtet die Frau.

„Wow! Gänsehaut pur“: Fotos von Nordlichtern begeistern Facebook-Userin – Nachts waren sie zu sehen

Im Dunklen seien die Lichter erst noch schwer zu erkennen gewesen, aber dann wurden sie immer deutlicher. Auch auf der Kamera. Das Farbenspiel hat sie auf Fotos festgehalten. Mit echtem Auge dürften sie noch spektakulärer ausgesehen haben.

Auf den Bildern schimmert der Horizont grün. Fast gespenstisch zogen die Nordlichter über den Horizont. „Wow! Gänsehaut pur“, kommentiert eine Facebook-Userin.

Nordlichter in Europa: Himmels-Phänomen taucht auch über Nordmeer und Atlantik auf

„Mitte in der Nacht ne Durchsagen?“, fragt ein Facebook-Nutzer unter dem Post. Auch andere scheinen verwundert: „So eine laute? In den Kabinen?“, fragt eine weitere Kommentatorin. Doch die Passagiere an Bord waren trotz der ungewöhnlichen Uhrzeit wohl nicht sauer, zumindest ist nichts dergleichen bekannt. Denn offenbar war der nächtliche Weckruf abgesprochen. „Ja, die Durchsage am zweiten Seetag nachts kam in die Kabine. Beim Welcome hatten sich aber auch alle dafür ausgesprochen, dass das so gemacht wird“, erklärt die AIDA-Clubbotschafterin. Und wer will bei einem Trip durchs Nordmeer keine Nordlichter sehen? Das Himmelsphänomen ist nur in wenigen Ländern der Welt zu beobachten. Darunter Island, Kanada, die Länder Skandinaviens und auch Schottland.

Nordlichter selten am Himmel zu sehen – Reiseveranstalter ermöglichen das Urlaubs-Highlight

Für viele Urlauber sind die Nordlichter ein absolutes Highlight. Das wissen auch die Reiseveranstalter, die sich dementsprechend trauen, ihre Passagiere dafür notfalls aus dem Bett zu holen.

Deutlich mehr Aufwand betrieb ein Pilot bei einem Flug von Island nach England, damit seine Gäste die Nordlichter sehen können. In elf Kilometern Höhe machte er eine Kehrtwende, um seinen Passagieren noch einen Blick auf das Farbenspiel zu ermöglichen. (moe)