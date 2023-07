Unwetter auf hoher See: Aida-Kreuzfahrt wird zur Nerven-Probe

Von: Sophia Lother

Eine Kreuzfahrt ist nicht immer ein reines Entspannungserlebnis. Manchmal kann sie auch für Kreuzfahrt-Passagiere zu einer wahren Nervenprobe werden.

München – Viele Menschen betrachten eine Kreuzfahrt als den ultimativen Ausdruck von Freiheit, Urlaub, Erholung und Entspannung. Ist man an Bord, kann man die Seele baumeln lassen und auf das Meer blicken, während man von einer faszinierenden Sehenswürdigkeit zur nächsten fährt. Doch leider gibt es eine Sache, die diesen Genuss beeinträchtigen kann – die Unvorhersehbarkeit des Wetters. Aber auch einem Rentner wurde der Spaß verdorben, als er aufgrund eines Handtuchs nicht an Bord durfte.

Selbst ein gewöhnliches Unwetter kann bereits zu einer Herausforderung für zahlreiche Passagiere werden. Vor Kurzem berichteten Urlauber von Aida von „Horror an Bord“, als während eines Sturms plötzlich enorme Wellen gegen ihr Kreuzfahrtschiff prallten.

Die Aida Prima (Archivfoto) © penofoto/Imago

Aida-Kreuzfahrt wird zur Nerven-Probe: „Aida Prima“ gerät auf dem Weg nach Bergen in stürmische See

Dies geschah während einer Reise der „Aida Prima“ von Hamburg nach Bergen. Ein Passagier namens Andreas A. beschrieb gegenüber dem Portal Moin.de die chaotischen Szenen an Bord. Demnach geriet das Schiff beim Versuch, einem Sturm auszuweichen, in unruhige Gewässer. Für ihn persönlich stellten das starke Schaukeln und die hohen Wellen kein Problem dar. Gelassen filmte er von seinem Platz an der Bar, wie die Wellen fast bis zur Mitte des riesigen Aida-Kreuzfahrtschiffes schlugen.

Der Urlauber berichtete dem Portal, dass vielen Passagieren übel wurde. In den sozialen Netzwerken würden sogar einige von einem regelrechten „Horror an Bord“ sprechen. Im Gegensatz dazu schien der heftige Wellengang ihn wenig zu beeindrucken. Selbst als eine Welle direkt gegen sein Fenster schlug, zuckte er nicht zurück.

Unwetter und Strum auf hoher See: So verhalten Sie sich richtig während einer Kreuzfahrt

Aber wie sollte man sich am besten verhalten, wenn sich während einer Kreuzfahrt ein Sturm ankündigt? Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen:

Das Deck und die Außenbereiche in jedem Fall verlassen und nach Innen gehen.

Anweisungen des Kreuzfahrt-Personals beachten.

Möglichst in der Kabine bleiben.

Treppe statt Aufzug nutzen.

Ein Experte für Kreuzfahrten von der Firma Dreamlines fasst zusammen: „Wer den Anweisungen des Bordpersonals folgt, ruhig und besonnen reagiert, der bleibt sicher.“

Zum Jahresauftakt konnte Aida einen Buchungsrekord verzeichnen. Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen für Flüssigerdgas (LNG) fuhren die Kreuzfahrtschiffe „Aidanova“ und „Aidacosma“ zu Jahesbeginn nicht mehr mit dem als umweltfreundlicher geltenden Treibstoff.

