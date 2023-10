AirBnB-Schock: „Der schlimmste Gastgeber aller Zeiten“ – Mieterin berichtet

Von: Sebastian Richter

Eine Partynacht in Zürich endete ganz anders als erwartet. © Ennio Leanza/dpa

Der 24. Geburtstag einer Frau aus der Schweiz wird zum Albtraum: Das für die Partynacht gebuchte AirBnB steht nicht zur Verfügung. Die Nacht verbringt sie im Treppenhaus.

Zürich – Es sollte eine denkwürdige Party werden: Zu ihrem 24. Geburtstag hat sich eine junge Schweizerin etwas ganz Besonderes überlegt und wollte gemeinsam mit ihren Freundinnen aus dem beschaulichen Ried-Brig in die große Stadt, um ordentlich zu feiern. Also ging es nach Zürich, um dort die Nacht in Clubs zu verbringen. Doch der Geburtstag sollte vor allem wegen der Katastrophe am Ende denkwürdig werden, wie blick berichtet.

Zunächst lief alles nach Plan. „Wir hatten eine tolle Zeit“, sagt die Frau später im Interview mit dem schweizer Magazin. Erst bei der Übernachtung gab es Probleme – dann aber richtig. Gemeinsam mit ihren Freundinnen wollte sie in einem Airbnb übernachten. 250 Franken legte sie dafür hin, also umgerechnet etwa 260 Euro. Der Vorteil bei diesem System: Es gibt keinen traditionellen Check-in, der Schlüssel ist mit einem Code gesichert in einer Box hinterlegt. Den Code hat die Frau im Vorfeld per Mail zugesendet bekommen.

Schlüsselcode bei AirBnB-Buchung funktioniert nicht

Doch der gelieferte Code funktioniert nicht, stellen die Freundinnen entsetzt fest. „Wir haben es unzählige Male probiert, haben kontrolliert, dass wir an der richtigen Adresse sind“, so C. gegenüber blick. Zu diesem Zeitpunkt ist es bereits 3 Uhr in der Nacht. Aus Verzweiflung klingeln sie bei allen Bewohnern, um wenigstens in Treppenhaus zu gelangen.

Drinnen angekommen, klopft das Trio an der Tür der vermeintlichen Unterkunft – und es stellt sich heraus, dass schon jemand anwesend ist. Ein Mann öffnet, erklärt ihnen allerdings, dass es sich bei der Wohnung um kein Airbnb handelt. Also bleibt den drei nichts anderes übrig, als sich auf die Nacht auf einem Parkplatz vorzubereiten. Irgendwann hört ein Hauswart die Gespräche der Frauen und lässt sie zumindest ins Treppenhaus, damit sie dort übernachten können. An wirkliche Ruhe ist allerdings nicht zu denken, schon um 5.30 Uhr machen sie sich mit dem ersten Zug zurück auf den Weg in die Heimat.

AirBnB-Schock in der Schweiz: Dreister Vermieter unterstellt Fehler bei Mieterin

Nun will die junge Frau natürlich ihr Geld zurück und kontaktiert noch auf der Fahrt ihren Vermieter. Der meldet sich erst Stunden später – und reagiert mit Ablehnung. „Sie seien wohl zu betrunken gewesen, um den Code richtig einzugeben“, erklärt der Vermieter laut dem Bericht nach die Situation. Geld gebe es keins zurück, so der Vermieter.

Daraufhin wendet sich die Mieterin direkt an Airbnb. Glücklicherweise hat sie ihre Eingabeversuche per Video dokumentiert und kann so einwandfrei nachweisen, dass sie den ihr zugeschickten Code ausprobiert hat. Wenig später überweist das Unternehmen ihr das Geld zurück.

Immer wieder Probleme bei AirBnB

Das Inserat ist inzwischen von der Website verschwunden. Wie die schweizer Zeitung weiter berichtet, sind die geschilderten Erfahrungen allerdings kein Einzelfall, wie User auf der Website kommentierten. „Bei unserer Ankunft gab es keinen Schlüssel und keine Antwort am Telefon“, hieß es dort unter anderem. „Der schlimmste Gastgeber aller Zeiten“, soll ein anderer Gast kommentiert haben.

Kunden von AirBnB beschweren sich in letzter Zeit vermehrt über die Erhöhung der Reinigungsgebühren. Gleichzeitig sollen sie mehr Geld für die professionelle Reinigung bezahlen – aber auch selbst Haushaltsaufgaben übernehmen. (spr)