Geruch im Cockpit: Airbus muss kurz nach Start umdrehen

Diese Beschreibung passt auf etwas, was schon des Öfteren vorgekommen ist und mit dieser Electronic Bay rechts unterhalb vom Cockpit zu tun ht. Dabei schmoren wohl ueberhitzte Computerkabel durch und der Gestank entsteht durch verschmorendes Plastik das in den Kabelumhuellungen ist. Von daher sollte wirklich endlich die Electronic Bay umgebaut werden. Denn sowas kann irgendwann zum Brand an Bord fuehren.