Festessen vergiftet Angestellte: 700 Gäste nach Weihnachtsfeier krank

Von: Moritz Bletzinger

Drucken Teilen

Das genaue Menü ist nicht bekannt: 700 Angestellte von Airbus zogen sich beim Weihnachtsessen eine Lebensmittelvergiftung zu. (Symbolbild) © Monkey Business Images/Imago

Diese Weihnachtsfeier war zum … Bei einem Festessen von Airbus Atlantic in Frankreich kam es zu einer Massenvergiftung. Jetzt ermittelt die Gesundheitsbehörde.

Toulouse – Auf diese Weihnachtsfeier hätten rund 700 Mitarbeiter von Airbus Atlantic wohl lieber verzichtet. Alle zeigten die gleichen, unangenehme Symptome: Durchfall und Erbrechen. Sie erlitten wohl eine Lebensmittelvergiftung bei einer Firmenveranstaltung.

Airbus-Weihnachtsfeier in Frankreich wird zum Desaster: Gesundheitsbehörde untersucht Massenvergiftung

Die zuständige Gesundheitsbehörde ARS berichtete über den Vorfall. Allerdings ist nicht bekannt, was genau auf dem Menü der missglückten Feier stand. Es ist auch unklar, ob die Gäste bedient wurden oder ob ein Buffet aufgebaut war. Eines ist sicher: Dieses Fest wird den Mitarbeitern wohl nicht in guter Erinnerung bleiben.

Airbus Atlantic informierte die Nachrichtenagentur AFP, dass die Gesundheitsbehörde Untersuchungen zur Massenvergiftung eingeleitet hat. Die Behörde will herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Auch das Unternehmen selbst ist bemüht, die Ursache für die zahlreichen Krankmeldungen zu ermitteln.

Etliche Lebensmittelvergiftungen nach Weihnachtsfeier von Airbus-Tochter

Bei der Tochtergesellschaft von Airbus arbeiten insgesamt etwa 15.000 Menschen. Sie hat ihren Hauptsitz in Toulouse, das Desaster bei der Weihnachtsfeier ereignete sich am Standort Montoir-de-Bretagne. Zumindest ist sie nicht eskaliert, wie eine Weihnachtsfeier in Braunschweig.

Eine Lebensmittelvergiftung ist keineswegs harmlos. Insbesondere bei einer Pilzvergiftung sollten Betroffene schnell handeln. Aber auch in vermeintlich unbedenklichen Lebensmitteln können sich Keime verbergen. Die Konsequenzen: Magenkrämpfe, Durchfall, Erbrechen. Glücklicherweise gibt es einige Ratschläge, wie man sich nach einer Lebensmittelvergiftung erholen kann.

Die Redakteurin oder der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.