Vermisstensuche bei „Aktenzeichen XY“: Das rätselhafte Verschwinden einer 34-jährigen Frau

Von: Alexander Gottschalk

Teilen

Die TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ behandelt am Mittwoch (21. September) den Fall einer vermissten 34-Jährigen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf.

Marburg/Kirchhain – Der Fall einer vermissten Frau aus dem mittelhessischen Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf) wird am Mittwoch (21. September) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ thematisiert, wie hna.de schreibt. Seit 28. Juli, einem Donnerstag, fehlt von der 34 Jahre alten Samira Semic jede Spur. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde.

Eine Sonderkommission sucht seit Wochen vergeblich nach der Vermissten. Zuletzt soll sie sich in ihrer Heimatstadt Kirchhain, einer 16.000-Einwohner-Stadt nordöstlich von Marburg, aufgehalten haben. Die Ermittler vermuteten zuletzt, dass sie am Tag ihres Verschwindens zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr in der Straße „Unterm Groth“ in ein bislang unidentifiziertes Fahrzeug stieg.

„Aktenzeichen XY“ im ZDF: Ermittler stellen Vermisstenfall „Samira“ aus Kirchhain bei Marburg vor

Wo sich Semic seither aufhält, bleibt rätselhaft. Trotz einer intensiven Suche mit Öffentlichkeitsfahndung über Plakate und Soziale Medien gibt es keine Hinweise darauf, wo die 34-Jährige aus Kirchhain sein könnte – oder wie ihr Verschwinden zu erklären ist. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt, teilte die Kripo Anfang September mit.

Weiterer Vermisstenfall im TV „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ rollt immer wieder auch ältere Vermisstenfälle neu auf. So ging es in der ZDF-Show Anfang September beispielsweise um das Verschwinden eines Mannes aus Niedersachsen im April 1997. An der Uniklinik Göttingen, wo er hätte in Behandlung gehen sollen, kam er nie an. Nachdem der Fall im Fernsehen zu sehen gewesen war, bekamen die Ermittler nochmal Hinweise im zweistelligen Bereich – 25 Jahre nach den ersten Untersuchungen. (ag)

Mit diesem Foto wird nach der vermissten 34-Jährigen aus Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) gesucht. © Polizei Mittelhessen

Nun wollen die Beamten der Sonderkommission „Samira“ den Vermisstenfall aus Hessen zur besten Sendezeit im ZDF vorstellen. Zu „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ bringen sie unter anderem folgende Fragen mit:

Wo könnte sich Samira Semic jetzt aufhalten?

Wer hat die Vermisste seit Donnerstag, 28. Juli, 11 Uhr gesehen?

Wer war zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr, in der Straße „Unterm Groth“ in Kirchhain und hat dort ein wartendes Auto bemerkt, das dann mit der 34-Jährigen weggefahren?

Wem ist am Donnerstag, 28. Juli, in der Kirchhainer Umgebung ein abseits abgestelltes Fahrzeug aufgefallen – etwa im Wald oder an einem Feld?

„Aktenzeichen XY“ im ZDF: So wird die Vermisste aus Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) beschrieben

Neben Fotos der Vermissten aus Kirchhain veröffentlichten die Ermittler auch eine Personenbeschreibung:

Die Vermisste ist circa 1,58 Meter groß und hat lange schwarze Haare.

Ob sie die Haare beim Verlassen ihrer Wohnung offen oder gebunden trug, ist nicht bekannt.

Sie hatte zuletzt vermutlich eine schwarze Jacke und weiße Nike-Turnschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln an.

Auffallen könnten ihre Piercings auf der linken Seite der Nase und am rechten Mundwinkel oberhalb sowie ein großflächiges Tattoo am rechten Bein vom Knie bis zum Fuß.

Diese Bilder hat die Polizei zu dem Vermisstenfall aus Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf) veröffentlicht. © Polizei Mittelhessen

Hinweise auf den Vermisstenfall aus dem Raum Marburg nimmt die Polizei – auch im Vorfeld der Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im ZDF – unter der Telefonnummer 06421 / 406-555 entgegen.

Im nordhessischen Kassel nahm zuletzt die Suche nach einer Vermissten eine glückliche Wendung: Eine junge Frau war nach dem Feiern nicht nach Hause gekommen, blieb aber nicht lange verschwunden. (Alexander Gottschalk)