Klima-Kleber schleusen sich in VW-Werk ein: Wütende Mitarbeiter reagieren – Video zeigt gescheiterte Aktion

Von: Karolin Schäfer

Klima-Aktivisten versuchen, sich in einer Halle im VW-Werk Wolfsburg festzukleben. Die Mitarbeiter fackeln nicht lange und schreiten ein.

Wolfsburg – Sie kleben sich auf Kreuzungen fest und sorgen vor allem bei Autofahrern für Ärger: Klima-Aktivisten versuchen sich mit drastischen Mitteln für mehr Klimaschutz einzusetzen. Zuletzt sind drei Aktivisten der „Letzten Generation“ aufgrund von Blockadeaktionen zu mehreren Monaten Haft verurteilt worden. Nun versuchten Klima-Kleber die Produktion bei Volkswagen (VW) in Wolfsburg lahmzulegen.

Klima-Kleber wollen sich in VW-Werk festkleben: Mitarbeiter greifen ein

Fünf Aktivisten der „Aktion autofrei“ verschafften sich am Montagnachmittag (15. August) über eine Besucherführung Zugang zum VW-Werk. Sonderlich interessiert an den Prozessen in der Produktionshalle schienen sie aber nicht gewesen zu sein, stattdessen verfolgten sie ein anderes Ziel.

Die Aktivisten hatten es auf das Montageband abgesehen. Daran wollten sich die Mitglieder der Aktion festkleben. Der Klebe-Versuch sei jedoch durch „das schnelle Handeln von Beschäftigten verhindert“ worden, sagte ein Sprecher der dpa. „Die Linie wurde kurz gestoppt, die Fahrzeugproduktion durch die Störaktion aber nicht wesentlich beeinträchtigt“, hieß es weiter.

Video zeigt, wie Klima-Kleber mit Aktion in VW-Werk scheitern

Von der Aktion veröffentlichte das Klima-Bündnis, das sich für eine Verkehrswende in Deutschland einsetzt, ein Video bei Twitter. Die Aufnahmen zeigten zwei Aktivisten, die versuchten, sich an ein Schaltpult zu kleben. Im Hintergrund waren aufgebrachte VW-Mitarbeiter und Gelächter zu hören.

„VW kann Straßenbahnen produzieren“, rief eine Aktivistin. Nur wenige Augenblicke später griffen Beschäftigte ein und bereiteten der Aktion ein schnelles Ende. Ein sichtlich verärgerter Mitarbeiter riss die Aktivisten von der Schaltfläche. „Das hat weh getan“, protestierte die Klimaschützerin. „Verpisst euch hier“, entgegnete der Mann wutentbrannt.

Zu Schaden sei niemand gekommen, betonte der Sprecher. Die Polizei habe nach der gescheiterten Aktion die Personalien der Aktivisten aufgenommen. Erst im Juli statteten Klima-Aktivisten Volkswagen einen Besuch ab – es kam zum Eklat und gegenseitigen Vorwürfen. In Italien wurden Klima-Schützer vom Staatsschutz überprüft. (kas/dpa)