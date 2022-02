Supermarkt-Riese mit Mega-Änderung: Neues Logo, neues Konzept, neuer Name - Das kommt auf die Kunden zu

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Supermarkt-Riese startet Ende Januar seinem neuen Markenauftritt. Nicht nur das Logo bekommt ein Facelift. Auch die Märkte werden neu gestaltet, mit „echt gut gemachten Produkten“. Darauf darf sich die Kundschaft freuen.

St.Wendel /Maintal - Der Supermarkt-Riese Globus hat viel vor: Neues Logo, Umgestaltung der Märkte, Neuausrichtung bei der Warenpräsentation. „Mit unserem neuen modernen Auftritt möchten wir unsere Leistungen und Kompetenzen noch stärker unterstreichen und unserer Ausrichtung Ausdruck verleihen“, sagt Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG. „Ausgewählte Vielfalt, echt gut gemachte Produkte, Services und Erlebnisse.“

Einheitliches Erscheinungsbild - Erst das Logo, dann der Laden

Erster Schritt wird die Anbringung des neuen Globus Logos an den Portalen aller 51 Standorte sein. Das Logo, ein „dynamischer Erdball“ solle der Kundschaft Modernität und Transparenz vermitteln. Die Grundfarben Grün und Orange bleiben erhalten, bekommen aber frischere Nuancen. Weiter plant die Geschäftsführung, regionale Produkte sowie Produkte aus eigener Herstellung verstärkt zu präsentieren. Wurst, Fleisch und Käse, Fisch sowie Bäckerei-Erzeugnisse sollen an gut ausgebauten und optisch auffälligen Theken präsentiert werden, berichtet volksfreund.de. Auch ein Novum ist die geplante Abteilung „Einfach wertvoll.“ Hier liegt der Fokus dann auf gesunden Lebensmittel.

Step by Step - Kette setzt auf einheitliches Erscheinungsbild

Nach der Anbringung des neuen Logos an den Haupteingängen der Märkte wird in allen anderen Bereichen auf das neue Corporate Design umgestellt. Vom kleinsten Preisschild am Regal bis hin zum großen Werbeplakat. Die Supermarkt Kette setzt auf ein einheitliches Erscheinungsbild. „Unser Unternehmen ist Standort für Standort gewachsen“, sagt Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Holding.

Da jeder der Märkte sich den örtlichen Gegebenheiten angepasst hat, sähe jedes der Häuser eben etwas anders aus. Das soll sich ändern. Von der Neuausrichtung des Erscheinungsbildes hofft die Holding, die Marke ganzheitlich und umfassend zu modernisieren und damit unseren Wachstumskurs zu unterstützen. Gewohnheit oder Lust auf Neues - wie die Kundschaft auf die neuen Märkte reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Auch der Name soll sich verändern - von „Globus SB-Warenhaus“ zu „Globus Markthallen“.

Über Globus

Die Wurzeln der 1828 gegründeten Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG liegen im saarländischen St. Wendel. Globus entwickelte sich schnell zur Großhandlung und in den 1960er Jahren zum Cash & Carry-Markt weiter. In den 1980er Jahren folgt die Gründung der GLOBUS-Baumärkte und mit der deutschen Wiedervereinigung expandiert das Unternehmen zunächst in den Osten Deutschlands, wenig später nach Tschechien und Anfang der 2000er Jahre nach Russland. Matthias Bruch führt als Geschäftsführer der Holding das Familienunternehmen in sechster Generation.

