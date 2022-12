2022 mehr Arztbesuche als vor Corona – besonders Psychotherapie ist gefragt

Von: Anna Lorenz

Nach starken Schwankungen während der Corona-Pandemie werden Ärzte 2022 häufiger konsultiert als noch 2019. Es zeigt sich ein deutlicher Trend zu Telefon- und Videoberatungen.

Berlin – Der neue Trendreport des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) misst die Zahl der Besuche in deutschen Arztpraxen 2022. Hierbei zeigt sich im Vergleich mit 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, ein deutlicher Aufwärtstrend. Zwar unterscheidet sich die Nachfrage je nach medizinischem Themenfeld – dennoch ist der Andrang von Patienten deutlich gestiegen.

Zi-Bericht belegt: Zahl der Arztbesuche unterlag im Zuge der Corona-Pandemie deutlichen Schwankungen

Der Vergleich des ersten Quartals 2022 mit dem von 2019 zeigt dementsprechend einen Anstieg von 4,8 Prozent über alle Fachbereiche hinweg, im zweiten Quartal ist in den bundesweit zirka 100.000 Praxen ein erhöhtes Patientenaufkommen von 0,3 Prozent zu verzeichnen. Damit ist eine Trendwende zu bezeugen, denn im April 2020 wies der Zi-Report mit einem generellen Minus von 24 Prozent einen deutlichen Rückgang der Arztkonsultationen aus. In diesem Zeitraum verzichteten Patienten, wie ein Rückgang von 98 Prozent belegt, insbesondere auf Mammografie-Screenings zur Brustkrebsvorsorge – hier ist für 2022 auch im zweiten Quartal ein Minus von 2,7 Prozent zu verzeichnen.

Auch im Mai 2020 ergab der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum hinsichtlich sämtlicher Arten von Arztbesuchen einen Rückgang von 16 Prozent. Insgesamt frequentierten Patienten 2020 Mediziner um 3,8 Prozent weniger als im Jahr 2019. Wie die Daten des Jahres 2021 belegen, erholten sich die Zahlen in diesem Zeitraum allmählich. Insbesondere im November und Dezember 2021 stieg der Andrang in Arztpraxen mit einem Plus von rund 12 beziehungsweise 17 Prozent über das Vor-Corona-Niveau. In der Gesamtschau lag die Zahl der Praxisbesuche 2021 mit plus 0,9 Prozent leicht über der Zahl des Jahres 2019.

Zahl der Arztbesuche steigt 2022 deutlich: Ambulante Versorgung „weiter unter Volllast“

Im ersten Quartal 2022 gab es verglichen mit 2019 einen Aufwärtstrend bei Hausarztbesuchen (3,7 Prozent), sowie bei den Konsultationen von Fachärzten (5,8 Prozent); Kinderarztpraxen waren im Vergleich gleichbleibend frequentiert. Das zweite Quartal 2022 belegt mit einem Plus von 1,9 Prozent (Hausärzte), 0,4 Prozent (Fachärzte) und 4 Prozent (Kinderärzte) eine Verstärkung des generellen Aufwärtstrends. Durch die aktuelle Überlastungssituation von medizinischen Einrichtungen zur Versorgung von Kindern könnten die diesbezüglichen Zahlen noch weiter ansteigen.

Nach deutlichen Schwankungen im Zuge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Arztbesuche 2022 bundesweit wieder angestiegen. © Jonas Glaubitz ? stock.adobe.com

So gab es auch bei Laborärzten im ersten Quartal 2022 ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2019, was allerdings auf Corona-Untersuchungen zurückgeführt wird. Besonders stark nachgefragt wurden 2022 überdies Termine bei Psychotherapeuten. Im ersten Halbjahr stiegen die Zahlen hier um rund 9,5 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019. Mit einem Plus von bis zu 48,5 Prozent im zweiten Quartal 2022 zeichnet sich insbesondere ein Trend zu Gruppentherapien ab. Wie Dominik von Stillfried, Vorsitzender des Instituts, äußerte, laufe die ambulante Versorgung auch nach Abflauen der Pandemie „weiter unter Volllast“.

Arztkonsultation ohne Praxisbesuch: Patienten nehmen verstärkt Telefon- und Videoberatungen wahr

Im Zuge der Pandemie und der hohen Belastung medizinischer Einrichtungen wurde das Angebot an Beratungen, die keinen Besuch in den Praxisräumen erfordern, weiter ausgebaut. Patienten scheinen diese Optionen gern zu nutzen. Insbesondere Videosprechstunden, die 2019 noch eine Seltenheit darstellten, wurden im ersten Halbjahr 2022 rund 1,6 Millionen Mal durchgeführt. Auch bei den telefonischen Beratungen ist 2022 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: von Januar bis Juni wurden 4,3 Millionen telefonisch vorgenommene, ärztliche Beratungen abgerechnet - 1,9 Millionen mehr als im selben Zeitfenster 2019.