Aldi-Kunde findet kuriose Snack-Box: „Wie deutsch wollen sie eigentlich sein?“

Von: Raffaela Maas

Ein Aldi-Kunde aus Berlin machte bei seinem Einkauf im Discounter einen kuriosen Fund - einen Schnappschuss aus dem Laden teilte er schließlich auf Twitter.

Berlin - Ein Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. hält für die Kunden stets einige Überraschungen bereit. Neben Preisschildern, die für Verwunderung sorgen, oder lustigen Hinweisschildern, finden sich auch hin und wieder zwischen den Produkten Kuriositäten. Ein Aldi-Kunde entdeckte bei seinem Einkauf nun ein ziemlich ungewöhnliches Produkt.

Aldi-Kunde macht kuriosen Fund beim Einkaufen

Seinen Fund teilte er auf Twitter mit seiner Followerschaft. „Wie deutsch wollen sie eigentlich sein?“, fragte er in seinem Twitter-Beitrag. Er postete einen Schnappschuss aus der Aldi-Filiale, auf dem zu sehen war, worauf genau der Kunde mit dieser Frage anspielte. Abgebildet ist eine Snack-Box mit „Sauerländer Gedeck“, die es offenbar bei Aldi zu kaufen gibt.

Ungewöhnliche Snack-Box bei Aldi kommt offenbar gut an

Das Kuriose an der Snack-Box ist der Inhalt: Zwei Dosen „Dicke Sauerländer“ Bockwurst werden in einem Sechser-Pack kombiniert mit vier Dosen Pils. Doch die ungewöhnliche Zusammenstellung schien bei dem Kunden ganz gut anzukommen. „Finde, das ballert irgendwie“, resümierte er. Mit dieser Meinung ist er offenbar nicht alleine, denn auch ein anderer Twitter-User meldete sich in den Kommentaren zu Wort. „Muss ich ehrlich zustimmen“, schrieb er.

