Aldi-Kunde steht vor leerem Regal: „Ich war schockiert“ – kurioses Schild wirft Fragen auf

Von: Raffaela Maas

Ein amerikanischer Aldi-Kunde fand bei seinem Einkauf ein leeres Steak-Regal vor – ein Schild wies ihn auf den ungewöhnlichen Grund hin. Diesen teilte er mit der Community auf Reddit.

München – Im Augenblick müssen sich deutsche Kunden von Aldi, Lidl und Co. mit Lieferengpässen und steigenden Preisen aufgrund der Ukraine-Krise abfinden. In den USA blieb hingegen aus einem anderen Grund ein Regal leer. Ein Aldi-Kunde einen ungewöhnlichen Hinweis. Statt Steaks fand er nur einen Zettel vor, auf dem geschrieben stand: „Aufgrund von vielen Diebstählen können wir Steaks nicht mehr in die Regale räumen. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an einen Mitarbeiter. Danke – Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten “

Aldi-Kunde: „Bei Aldi wird es ernst“

Verwundert wandte der Aldi-Kunde sich an die Community im Internetforum Reddit. Er teilte den Schnappschuss aus der Filiale und schrieb dazu: „Bei Aldi wird es ernst. Steaks, die wegen Diebstahls aus dem Regal genommen werden. Hat das noch jemand gesehen?“

Aldi: Ein amerikanischer Kunde fand dieses kuriose Schild im Supermarkt vor © BoatSurfer600/ Reddit

Hinweisschild bei Aldi: Reddit-Community reagiert – „Ich war schockiert“

Unter dem Beitrag fanden sich zahlreiche Kommentare. Die Reaktionen waren gemischt. Viele Nutzer waren schockiert über die scheinbar so hohe Diebstahlrate in amerikanischen Aldis, manche kannten ähnliche Aushänge in Supermärkten ihres Vertrauens. Ein User kannte das besagte Schild bereits: „Als ich dort war, hat man mir auch vom Diebstahl erzählt … es war eine seltsame Begegnung, an die ich mich nicht genau erinnern kann, aber ich war schockiert“.

Ein anderer Nutzer schreibt: „In meinem örtlichen Laden gibt es ein Schild, auf dem steht, dass große Mäntel verboten seien“ und fügt hinzu: „Vor ein paar Wochen habe ich eine Frau gesehen, die ein Steak in ihre große Handtasche steckte.“ Ein weiterer User hat eine Erklärung für die kuriosen Schilder parat: „Das ist ein regelmäßiges Ereignis im Einzelhandel bei ärmeren Bevölkerungsgruppen … es wird jetzt einfach zu viel Verlust für Lebensmitteleinzelhändler, um die Verluste weiter hinzunehmen“.

Schockiert war auch eine Aldi-Kundin beim Anblick der Preise von Sonnenblumenöl.