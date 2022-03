Deutscher Aldi-Kunde spottet bei diesem Anblick über seine Landsleute

Von: Anna Lorenz

Inwieweit kulinarische Möglichkeiten und praktische Realität beim Einkauf im Supermarkt auseinanderfallen, zeigt nun der spöttische Tweet eines Aldi-Kunden.

Ich weiß nicht, ob es Ihnen klar war, aber ein unbestrittener Fakt ist: Streichhölzer sind leicht entflammbar. Kettensägen sollten Sie nicht mit der bloßen Hand aufzuhalten versuchen und wenn Sie einen Damenhygieneartikel verwenden, sei nochmal ausdrücklich erwähnt: Ziehen Sie als letzten Schritt Ihren Schlüpfer wieder hoch.

Hinweise auf Verpackungen: Kuriose Informationen mit ernstem Hintergrund

Diese und andere skurrile Warnhinweise zieren Produkte auf der ganzen Welt. Was bei näherer Betrachtung jedem Inhaber gesunden Menschenverstandes sonnenklar sein sollte, wird oft und gerne noch einmal in aller Deutlichkeit abgedruckt. Während einige Aushänge im Supermarkt Lacher provozieren, erregen solch überflüssig scheinende Hinweise meist nur verständnisloses Kopfschütteln.

Warum gibt es diese Hinweise auf Produktverpackungen? Die Antwort liegt in der Tatsache begründet, dass ihr Fehlen unter Umständen sehr teuer werden kann. Stella Liebeck - erinnern Sie sich? Diese Frau verklagte 1992 die Fastfood-Kette McDonalds erfolgreich auf 640.000 US-Dollar, nachdem sie sich an einem Kaffee zum Mitnehmen schwere Verbrennungen zugezogen hatte. Der Burger-Gigant zog Konsequenzen: Jeder ausgegebene Becher wird bis heute von der Aufschrift „Vorsicht heiß“ geziert.

Aldi, Rewe und Co. - Darum gibt es die vielen Hinweise auf deutschen Produkten

Wer nun meint, Hinweise dieser Art seien nur wegen des teilweise unvorhersehbaren Richterspruchs amerikanischer Gerichte nötig, irrt. Auch das deutsche Rechtssystem bietet, sowohl im zivil- als auch strafrechtlichen Bereich, genug Gründe, sich als Hersteller oder Verkäufer abzusichern. Während Discounter wie Aldi durchaus auch den ein oder anderen witzigen Hinweis lancieren, steht „nur solange der Vorrat reicht“ nicht von ungefähr am Ende jedes Prospekts deutscher Supermärkte.

Spott bei Aldi: Kunde witzelt über Produkthinweis

Manch ein Hinweis mag sicher sinnvoll oder eine zusätzliche Warnung durchaus wünschenswert sein. Der Rat eines nationalen Bügeleisenfabrikanten, „Kleidung nicht am Körper [zu] bügeln“ kann aber mit amerikanischen Standards durchaus mithalten. Ein Kunde bei Aldi, der seinerseits Jurist ist, machte nun bei dem bekannten Discounter eine weitere Entdeckung dieser Art, die ihn zurecht über den Hochmut mancher Landsleute spotten ließ.

Während eine andere, kuriose Entdeckung bei Aldi momentan wieder in aller Munde ist, monierte der Anwalt in seinem ernsten Tweet auf Twitter, dass in der Bevölkerung mit zweierlei Maß gemessen werde. Grund war der Hinweis „Serviervorschlag“, den er auf einer Packung Scheibenkäse von Aldi entdeckte. Darauf abgebildet ist eine Brotzeit, dekoriert mit einer aufgeschnittenen Feige und Kräutern.

Deutsche lachen [,] weil „hot“ auf dem Kaffee in den USA steht, damit niemand klagt, aber schreiben „Serviervorschlag“ [,] um klar zu machen, dass beim 99 Cent Käse von Aldi kein Brot und keine Feige dabei ist.

Aus dem juristischen Blickwinkel betrachtet ist dem Mann beizupflichten. Gerade auch die Transparenz der Verpackung und diverse Logos und Informationen geben den potenziellen Kunden eindeutigen Aufschluss darüber, was sie mit dem Erwerb des Produktes genau kaufen und vermeiden so rechtlich relevante Irrtümer definitiv. Dass der Serviervorschlag allerdings durchaus auch weniger in rechtlichen Gründen wurzeln, als vielmehr der Inspiration und damit als Kaufanreiz für weitere Produkte dienen könnte, lässt der Jurist außer Betracht.

Einen Gedankenanstoß gibt sein Post aber trotzdem - und zwar auch über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus. So weist ein User darauf hin, dass auch bei Werbung für „diese engen Gymnastikklamotten“ desillusionierende Hinweise nicht verkehrt wären: „So in Katalogen und so [am eigenen Leib], wa?“ (askl)