Aldi: Diesen genialen Trick kennt fast niemand - Hätten Sie es gewusst?

Geheimfunktion am Eingang

Unzählige Kunden sind schon über ihn gelaufen: Der graue, unscheinbare Teppich beim Eingang von Aldi. Er birgt eine geniale, geheime Funktion.

München - Jedes Geschäft setzt auf unterschiedliche Maßnahmen, um sich vor Ladendiebstählen zu schützen: Mal sind es Ladendetektive, mal Videokameras. Ganz anders Aldi. Der Discounter-Riese setzt auf eine geheime Funktion am Eingang jeder Filiale, um Diebstähle zu verhindern - und den genialen Trick kennt fast kein Kunde.

Aldi-Teppich birgt geheime Funktion

Den grauen Teppich am Eingang jeder Aldi-Filiale kennen wohl die meisten Kunden, obwohl sie ihm wahrscheinlich nie viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Überraschenderweise hat der unscheinbare Teppich eine wichtige Funktion für den Laden. Wie Chip.de berichtet, besteht der Bodenbelag aus Rillen. Diese aktivieren und deaktivieren die Wegfahrsperre, die Aldi in seine Einkaufswägen implementiert hat. Der Bodenbelag soll demnach vor Diebstahl schützen, da die Wegfahrsperre beim Verlassen des Ladens greift und die Räder am Wagen blockiert.

Aldi: So schützt sich der Discounter vor Diebstahl

Das Aldi-Gelände ist laut Chip.de von mehreren Magnetstreifen umgeben, die sich direkt an der Straßengrenze zwischen Aldi-Gelände und Gehweg befinden. Sobald jemand mit dem Einkaufswagen den abgegrenzten Bereich verlässt, blockieren die Räder. Durch die Wegfahrsperre wird der Wagen zu einem sperrigen Hindernis. Um dann weiterzufahren, müsste man den Wagen also tragen, denn schieben ist kaum noch möglich.

+ Eine Frau betritt mit einem Einkaufswagen eine Aldi-Filiale. © imago/ Wassilis Aswestopoulos

Diebstahlschutz beim Einkaufen: Aldi Süd erklärt verschiedene Systeme

Doch für den Diebstahlschutz gibt es nicht nur ein System, erklärt Aldi Süd HEIDELBERG24 gegenüber: „Grundsätzlich können unsere Filialen Einkaufswagen mit unterschiedlichen Wegfahrsperren einsetzen.“ Außer der Wegfahrsperre gibt es eine andere Variante, die die Freiheit noch mehr einschränkt. „Über die Verwendung wird individuell für die einzelnen ALDI SÜD Filialen entschieden, um sich optimal auf die gegebenen Verhältnisse vor Ort einstellen zu können“, so Aldi Süd.

„Eine weitere Variante zum Diebstahlschutz verhindert, dass Einkaufswagen die Filiale durch den Filialeingang verlassen“, verrät Aldi Süd. Wenn also ein Einkaufswagen die Filiale in falscher Richtung verlässt, werden die Räder automatisch blockiert. Um die Entsperrung aufzuheben, muss man lediglich wieder im eingegrenzten Bereich über den Teppich fahren oder einen Mitarbeiter zu Hilfe bitten.

Was kostet ein Einkaufswagen Aldi, Lidl und Co.?

Jährlich werden wohl rund 100.000 Einkaufswagen in Deutschland geklaut. Ein großer Verlust für Aldi und Co., wie Aldi Süd auf Anfrage von HEIDELBERG24 erklärt: „Die Anschaffungskosten für Einkaufswagen sind sehr hoch und wir möchten diese unseren Kunden gerne in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Daher versuchen wir, Verluste durch Diebstahl möglichst in Grenzen zu halten.“ Laut Chip.de zahlen Discounter und Supermärkte zwischen 40 und 150 Euro pro Wagen. Auch für die Wartung und Reinigung kommen Kosten auf, die von der Reinigungsart, Anzahl, Anfahrt und Dauer abhängig sind.

Rubriklistenbild: © imago/ Wassilis Aswestopoulos