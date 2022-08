Toskana-Urlauberin entdeckt besondere Einkaufswagen und schlägt sie Aldi als Idee für Deutschland vor

Hunde sind im Supermarkt normalerweise verboten. Doch eine Urlauberin entdeckte in der Toskana eine mögliche Lösung, wie die Vierbeiner mit einkaufen können.

München - Hunde sind ein stetiger Begleiter ihrer Besitzer. Ob beim Picknick im Park oder bei Besorgungen in der Stadt, sie sind überall dabei. Manche Arbeitgeber erlauben Hunde sogar im Büro. Manchmal sorgt die Diskussion jedoch auch für Streit. In Lebensmittelgeschäften dürfen Hunde nicht rein. Eine klare Absage erwartet Hunde und ihrer Besitzer vor der Tür: „Wir müssen draußen bleiben“, heißt es dann auf dem Schild. In Italien scheint das jedoch anders auszusehen. Eine Frau postete auf Facebook ein besonderes Transportmittel für Hunde. Damit dürfen wohl auch Hunde in die Geschäfte.

Aldi-Einkaufswägen: Kundin schlägt besondere Idee vor

Hunde sind in Lebensmittel-Läden wie Supermärkten, Bäckereien oder Metzgereien verboten. Eine Urlauberin in der Toskana fand jetzt jedoch einen Einkaufswagen für Hunde. Sie sehen aus, wie normale Einkaufswägen, nur dass ein Hund darauf abgebildet ist und die Bezeichnung „Kleiner Hundewagen“ abgedruckt ist. Die Frau fand die Idee so toll, dass sie es auf Facebook postete und sich an Aldi-Süd richtete. „Guckt mal, wäre das nicht eine Idee für euch? In der Toskana gibt es Hunde-Einkaufswagen. So toll!“ schrieb sie zu ihrem Post.

Eine Urlauberin fand in der Toskana Einkaufswägen für Hunde. © Screenshot Facebook

Aldi, Lidl und Co. - Tiere sindin Lebensmittel-Läden verboten

In Lebensmittel-Läden gelten besondere Hygienevorschriften. Die europäische Verordnung über Lebensmittelhygiene schreibt das Verbot von Tieren in Läden mit Lebensmitteln gesetzlich vor. Das erklärte der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. Aldi meldete sich in den Kommentaren zu Wort. Auch sie erklären, dass Hunde nicht in den Filialen erlaubt sind. Ein Hunde-Einkaufswagen würde sich daher nicht anbieten. Um welches Geschäft es sich handelt, gab die Facebook-Nutzerin nicht preis. Daher ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein Geschäft handelt, das keine Lebensmittel verkauft. Die europäische Verordnung sollte nämlich auch in Italien gelten. Manche Kunden finden dennoch das ein oder andere Tier im Supermarkt. (vk)