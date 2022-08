Pizza-Schneider oder Schäler? Aldi verkauft zweimal das gleiche Gerät mit anderem Namen

Ein Aldi-Kunde fand in einer Filiale einen Fehler an einem Produkt. Der Discounter brachte mit seiner Reaktion die Leute auf Twitter zum Lachen.

München – Der Fehlerteufel ist los. Immer wieder schleichen sich kleine Schreibfehler bei den Angeboten ein oder falsch etikettierte Produkte liegen in den Supermärkten und Discountern aus. Mal wird die Paprika als „Datteltomate“ bezeichnet, ein andermal wird das Produkt teurer anstatt billiger. Diesmal hat es eine Aldi-Filiale in Großbritannien erwischt. Ein Kunde war ganz schön verwirrt, als zwei gleiche Küchenutensilien plötzlich unterschiedliche Bezeichnung trugen – obwohl die Produkte identisch waren.

Aldi-Fehler: Discounter bezeichnet zwei gleiche Produkte verschieden

In einer Aldi-Filiale in Großbritannien wurde sowohl ein Gemüseschäler als auch ein Pizzaschneider verkauft – aber nur auf dem Papier. Bei dem Verpacken der Produkte scheint jedoch ein Fehler passiert zu sein. Denn ein Schäler wurde plötzlich zum Pizzaschneider. Ein Aldi-Kunde machte ein Bild davon. Der Kunde fragte Aldi auf Twitter, was die Produkte den seien. „Es kann sicherlich nicht beides sein.“

Aldi-Kunde erwartete eine witzige Antwort – und wurde nicht enttäuscht

Aldi antwortete zügig und gab an, dass es sich natürlich um zwei Schäler handelt. Der Discounter fragte, wo der Kunde die Produkte gefunden hätte. Die Antwort enttäuschte den Kunden. „Ich habe mich auf einen witzigen Repost von dir gefreut. Es ist in Fareham“, so der Twitter-Nutzer. Der Mitarbeiter hinter dem Aldi-Account ließ das nicht auf sich sitzen: „Ich versuchte mir eine witzige Antwort auszudenken, aber es führte nur dazu, dass ich den Belag von einer Pizza schälte und eine Karotte mit einem Pizzaschneider in Scheiben schnitt!“

Nutzer feierten die Antwort des Aldi-Account-Betreibers. „Hat uns nicht enttäuscht! Ich liebe Aldi so sehr“ schrieb ein Nutzer. „Er hatte mich mit seinem Dad-Joke“ und empfahl Aldi den Mitarbeiter auf die große Bühne zu schicken. Ein Twitter-User hatte noch eine Antwort für den Fotografen der Schäler parat. „Alles kann ein Pizzaschneider sein, wenn du nur mutig genug bist.“ (vk)