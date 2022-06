Glassplitter im Kaugummi: Aldi-Kunde teilt gefährlichen Fund

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Ein Aldi-Kunde fand einen Glassplitter in einer Kaugummi-Dose. © Twitter/AngryCyclist7

Einen Kaugummi wirft man sich schon mal ohne groß nachzudenken in den Mund. Ein Aldi-Kunde war zum Glück wachsam - er entdeckte einen Glassplitter.

München - Ein Kaugummi, der gefährlich werden kann: Ein Kunde von Aldi hat in seiner Kaugummi-Dose etwas gefunden, das dort überhaupt nicht hinein gehört: Einen Glassplitter. Hätte er den aus Versehen gegessen, hätte er seiner Speiseröhre oder seinem Magen schwere innere Schnittverletzungen zuführen können.

Der Kunde war aber wachsam und bemerkte den Fremdkörper rechtzeitig. „Eben habe ich einen Glassplitter in einem Aldi-Kaugummi gefunden. Zum Glück gleich bemerkt“, schreibt er auf Twitter. Beim Kaugummi handelte es sich um zuckerfreie Zahnpflegekaugummis („Xylit Pro Spearmint“).

Er postete er ein Foto des Splitters mit einer Zwei-Cent-Münze als Größenvergleichsobjekt. Das gefährliche: Der Splitter ist klein und rundlich, hat also ungefähr die Form eines ungekauten Kaugummis aus solchen Dosen. In einem unachtsamen Moment hätte es durchaus passieren können, dass sich ein Kunde etwas aus der Dose in die Hand schüttet und ohne es groß zu überprüfen, in den Mund wirft. Zum Glück kam es für den Verbraucher anders.

„Aldi-Nussecke hat mir den Backenzahn stumpf gespalten“

Ein Twitter-User kommentiert die Fotos mit seiner eigenen Anekdote: Er erzählt, er „hatte mal einen spitzen Gegenstand in einem Backprodukt von Kamps.“ Damals habe er sich einen „Anwalt genommen und etwa 300 Euro bekommen. Viel zu wenig eigentlich, dafür, dass ich an dem spitzen Gegenstand ersticken oder mich extrem verletzen hätte können.“ Es sei eine außergerichtliche Einigung gewesen.

Ein weiterer Nutzer kommentiert indes mit einem Erfahrungsbericht, bei dem er nicht so viel Glück hatte: „Ich hatte mal einen Stein in einer Aldi-Nussecke. Hat den Backenzahn stumpf gespalten. Einen Tag vor dem Urlaub.“ Der Kunde mit dem Glassplitter hatte da mehr Glück - er kam mit dem Schrecken davon.

In Zeiten des Preisanstiegs sind Rabatt-Aktionen gern gesehen. Ein Aldi-Kunde machte nun allerdings eine kuriose Preisschild-Entdeckung. (cg)