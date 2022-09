Aldi-Filiale in Deutschland bekommt plötzlich Besuch von Kamel-Karawane

Von: Victoria Krumbeck

Am Samstagabend machten Kamele und Pferde einen Ausflug zum Aldi in Bretzenheim. © Polizeidirektion Bad Kreuznach

Auf einem Aldi-Parkplatz zeigte sich ein kurioses Bild. Kamele und Pferde statteten dem Discounter einen Besuch ab. Die Polizei griff ein.

Bretzenheim - Die Debatte über die Wildtierhaltung in Zirkussen findet seit einiger Zeit statt. Tierschützer fordern seit Jahren ein Verbot der Haltung von Elefanten, Nashörnern, Tigern und weiteren Tieren. Die Einführung strengerer Maßnahmen ist im letzten Jahr im Bundesrat gescheitert. Und so leben weiterhin Wildtiere in den Zirkussen. In der Gemeinde Bretzenheim in Rheinland-Pfalz kam es jetzt zu einem Vorfall mit Zirkustieren. Ein paar Kamele und Pferde entliefen. Die Polizei fand die Tiere auf dem Aldi-Parkplatz.

Aldi-Filiale: Kamel-Karawane stattet Discounter einen Besuch ab

Bei der Polizei Bad Kreuznach lief am Samstagabend eine kuriose Meldung ein. Frei laufende Kamele und Pferde spazierten durch die Ortslage Bretzenheim, wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtete. Die Tiere schienen wohl ein Ziel zu haben. Auf dem Aldi-Parkplatz traf die Polizei die Kamele und Pferde an. Vielleicht wollten die Tiere ja die Angebote des Discounters unter die Lupe nehmen.

Die Tiere waren aus einem Zirkus ausgebüxt. Die Polizei fing die frei laufenden Kamele und Pferde zusammen mit den Zirkusmitarbeitern wieder ein. Sie sind wohl auf und haben ihren Ausflug gut überstanden. Es war vor allem ein friedlicher Ausflug: Es wurden keine Passanten verletzt, auch zu anderen Beschädigungen sei es der Polizei zufolge nicht gekommen.

Kamele aus Zirkus ausgebüxt: Suche nach entlaufendem Tier kann zum Teil Monate dauern

Entlaufende Kamele und Pferde sind groß und können schnell gefunden werden, wenn sie weggelaufen sind. Anders sieht es jedoch bei Hund, Katze und Co aus. So war ein Hund bei Cuxhaven/Bremerhaven monatelang verschwunden. Auch wenn der Hund ab und zu gesichtet wurde, konnte er erst Wochen später und 50 Kilometer von seinem Zuhause entfernt eingefangen werden.

Kamele sind aktuell wohl auch bei Kaufland ein Thema. Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt ein Schild – denn demnach suchte jemand nach seinem entlaufenden Kamel. (vk)