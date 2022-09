Pfandrückgabe in Hochgeschwindigkeit? Finnland macht Deutschland vor, wie‘s geht

Der Pfandautomat Tomra R1 scheint in Deutschland viele Fans zu haben, doch noch gibt es ihn nicht in vielen Supermärkten. © Tomra

Ein Video eines modernen Pfandautomaten in Finnland geht auf Twitter viral. Dabei gibt es das Gerät auch schon in Deutschland. Kunden können dort 100 Flaschen auf einmal zurückgeben.

Helsinki - Finnland gilt als Pionier beim Recycling - schon in den 50er Jahren führte das skandinavische Land das erste Pfandsystem ein. Heute werden rund 90 Prozent aller Flaschen wiederverwertet. Während Pfandautomaten in Deutschland oftmals mit dem Erkennen von Flaschen überfordert sind, schluckt ein Rücknahmeautomat in Finnland 100 Flaschen auf einmal. Doch wie rückschrittlich ist das Pfandsystem in Deutschland wirklich?

Pfandautomat in Finnland nimmt 100 Flaschen auf einmal zurück

„Offenbar lebt Finnland bereits im Jahr 2022, während Deutschland noch im Jahr eins nach Jürgen Trittins Idee des Einwegpfands lebt“, kommentierte ein Twitter-User ein Video von einem Pfandautomaten in Finnland ironisch. In der Aufnahme sieht man, wie ein Mann einen ganzen Sack voller Pfandflaschen auf einmal in die große Öffnung der Maschine leert. Nur wenige Sekunden vergehen und schon spuckt der Automat den Pfandbeleg aus. Unter dem Beitrag entbrennt eine angeregte Diskussion über das Pfandsystem in Deutschland - dabei gibt es das Gerät namens Tomra R1 High Speed auch hierzulande bereits.

So lange gibt es den Hochgeschwindigkeits-Pfandautomat in Finnland schon

Keine Frage: Finnland ist beim Recycling ganz vorn dabei, denn über 90 Prozent aller Alu-Dosen, Plastik- und Glasflaschen werden recycelt. Schon 2020 führte das kleine skandinavische Land die Hochgeschwindigkeits-Pfandautomaten Tomra R1 ein - zuvor gab es die Maschine eines norwegischen Herstellers bereits in Norwegen, Schweden und den USA. Schon Ende 2020 konnten Kunden in ganz Finnland an 29 der Pfandautomaten ihre Flaschen zurückgeben, mittlerweile sind es deutlich mehr Maschinen.

Der Automat sei bis zu fünfmal schneller als herkömmliche Maschinen, die nur einzelne Flaschen annehmen, heißt es vonseiten des Herstellers. 100 Dosen und Flaschen schluckt der Tomra R1 demnach auf einmal. In einem ersten Test ab 2016 stieg die Anzahl der Rücknahmen um 60 Prozent und die Menge an zurückgegebenen Flaschen um 218 Prozent, so der Hersteller. Doch auch in Finnland gibt es zunächst noch lange nicht in jedem Supermarkt ein solches High-Speed-Gerät.

Deutschland ist indes weniger rückschrittlich als viele Kommentatoren unter dem viralen Beitrag auf Twitter vermuten. Denn tatsächlich ist die Bundesrepublik Recycling-Weltmeister: 98 Prozent der Pfandflaschen und -dosen werden hierzulande wiederverwertet. Außerdem können Verbraucher den modernen Pfandautomaten Tomra R1 auch in deutschen Supermärkten finden.

Wo Kunden in Deutschland 100 Flaschen auf einmal zurückgeben können - Pfandautomat im Test

In einem Kaufland-Supermarkt in Wiesbaden steht seit rund zwei Monaten einer der Hochgeschwindigkeits-Pfandautomaten. Dabei handelt es sich zunächst nur um einen Test. Erst wenn das Projekt erfolgreich ist, kommt der Automat auch in andere Kaufland-Filialen. „Vor allem für Kunden mit größeren Mengen an Leergut ist der neue Automat eine ideale Ergänzung und wird sehr gut angenommen“, teilte ein Pressesprecher tz.de bereits vor Ende des Tests mit. „Wir sammeln aktuell noch weitere Erkenntnisse, für ein abschließendes Resümee ist es deshalb zu früh. Um den Test letztlich als erfolgreich bewerten zu können, spielen verschiedene Faktoren wie Kundenzufriedenheit, Störanfälligkeit und Serviceaufwand eine Rolle“, hieß es vonseiten des Supermarkts weiter.

Deutschlandweit ist Kaufland allerdings nicht der erste Supermarkt, der dieses Gerät testet. In einem Aldi-Markt auf dem Gelände des Deichbrand-Festivals waren vier der Automaten bereits vertreten und auch Edeka testete den schnellen Automaten bereits. So mancher Verbraucher hätte sich mit dem Tomra R1 wohl bereits einiges an Zeit sparen können - etwa ein Edeka-Kunde bei der Rückgabe von rund 200 Dosen. Wenn ein Supermarkt einmal die Annahme von Pfandflaschen verweigert, sollten Kunden hartnäckig bleiben: Verbraucherschützer weisen auf die Rücknahmepflicht der Supermärkte hin. (bme)