Acht Kilo Kuhmist als Glücksbringer? Aldi-Kunde traut seinen Augen kaum – und stellt fiese Theorie auf

Es gibt die ein oder anderen skurrilen Produkte in Supermärkten und Discountern. Die Sammlung der merkwürdigsten Artikel scheint ein neues Produkt zu beinhalten.

München - Supermärkte und Discounter bieten eine Vielzahl von Produkten an. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass das ein oder andere kuriose Produkt auftaucht. So bot Aldi einen veganen Bacon, der einen Kunden alles andere als überzeugte. Doch auch kuriose Schilder bringen die Menschen immer wieder zum Lachen, wie Lidl zeigte. Eine niederländische Aldi-Filiale sorgte mit einem weiteren Produkt für Aufsehen. Auf Twitter zeigte ein Nutzer den ungewöhnlichen Fund. Die User ließen diesen nicht unkommentiert.

Aldi verkauft in Holland Kuhmist - für den „unbeliebten Nachbarn“?

Ein seltsames Produkt tauchte in einem Discounter in den Niederlanden auf. Ein Twitter-User teilte ein Bild von Kuhmist-Eimern, die ihm zufolge bei Aldi verkauften wurden. Zu dem Foto schrieb er: „Die Holländer verkaufen auch jeden Mist.“ Doch bei dem Wortspiel blieb es nicht, der User stellte eine weitere Vermutung über die Eimer gefüllt mit acht Kilo Kuhmist auf. „Vielleicht eher für den unbeliebten Nachbarn“, spekulierte er in den Kommentaren und machte die fiese Theorie publik.

Aldi verkauft in den Niederlanden Kuhmist - Vielleicht als Glücksbringer?

Ein anderer Nutzer hatte zuvor vermutet, dass der Kuhmist als Glücksbringer verwendet werden könnte. „Muss man dann so tun, als sei man zufällig reingetragen?“, fragte er. Ein anderer User hatte einen eher rationaleren Blick auf den Verkauf das Produkt. „Die hohe Kunst, aus Scheiße Geld zu machen“, schrieb er unter den Post. „Zugreifen. Wenn weg, dann weg“, kommentierte ein anderer Nutzer den Post und rief mit einem lachenden Smiley zum Kauf auf.

Egal ob Pferde-, Hühner- oder Kuhmist - die Ausscheidungen der Tiere bieten wertvolle Nährstoffe für Pflanzen. So eignet sich der Dünger für den Gemüsegarten und andere Pflanzenarten. Für Menschen, die nicht anders an Dünger kommen, scheint der Kuhmist im Discounter eine gute Idee zu sein. Hobbygärtner sollten allerdings mit Vorsicht düngen - denn im Herbst brauchen Kübelpflanzen Ruhe. (vk)