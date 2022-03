Supermarkt-Kunde macht bei Einkauf Grusel-Fund: „Fühlt sich noch jemand bei Aldi beobachtet?“

Von: Anna Lorenz

Ganz ehrlich, jeder kennt das beunruhigende Gefühl, beobachtet zu werden. Doch dieser Vorfall bei Aldi ist aus einer anderen Welt.

Welt - Jeder kennt es: Die Wolke, die an ein Einhorn erinnert, der Fleck auf dem Spiegel, den man als Zeichen aus höheren Sphären deutet oder der Kartoffelchip, der doch einfach haargenau wie die Tante des Mitbewohners der besten Freundin aussieht. Vermeintliche Gestalten und Gesichter sehen wir jeden Tag in vielen Alltagsdingen - aber dieser Schnappschuss eines Kunden bei Aldi hat schon eindeutig Zeug zum Interpretationsobjekt.

Aldi: Dieser Kunde wird aus dem Regal beobachtet

Ganz unschuldig zu Aldi gehen - das war der Plan eines Users, der seine Entdeckung nun auf Reddit postete. Während erst gestern ein Mann hierzulande bei REWE einen witzigen TIefkühlfund machte, landete besagter Kunde auf der Suche nach fleischreichem Feierabendgenuss am Kühlregal. Das anvisierte „Aberdeen Angus Sizzle Steak“, also ein Rindersteak zum Brutzeln, das man durchaus gerne auf den Grill legt*, lud aber so gar nicht zum Kauf ein.

Dieses Steak ist wohl auf beef aus. © reddit/jims_junk

Beinahe wie eine Drohung erscheint nämlich die Packung, von der ein düster dreinblickendes Rind herabschaut. Ergänzt wird der Effekt durch das Steak selbst - das hat nämlich ein Gesicht!

Steak bei Aldi hat ein Gesicht: Reddit Community rastet aus

„Fühlt sich noch jemand beobachtet bei Aldi?“ fragt der Mann, nachdem er das Steak, dass sehr an ein trauriges Menschengesicht erinnert, auf Reddit gepostet hat. Ein gefundenes - Achtung - Fressen für die Community, die gerne und viel postet. „Ist das nicht Professor Quirrels Hinterkopf?“, fragt ein User. Ein anderer widerspricht: „Sieht ein bisschen aus wie Prinz Charles.“

Meat Angus… the face of Aldi.

Aber auch allerlei englische Witze um die Worte „meat“ (deutsch: Fleisch) und „steak“ bringen die Kommentarfunktion fast zum Explodieren.

Top shelf as well; the steaks are high.

Aber neben vielen Lachern gibt es auch eine Erklärung, denn ein User bekennt sich schuldig. „Ja, ich bin ausgerutscht und mit dem Gesicht draufgefallen. Hab es zurückgelegt und gehofft, dass es keiner bemerkt hat.“ Wie auch immer, jedenfalls dürfte die Botschaft des skurrilen Steaks, die sicher auch vielen Tierschützern aus der Seele spricht, klar sein: Ich war mal ein Lebewesen. (askl) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.