Mäuse-Babys im Chips-Regal? Aldi-Kunde macht vermeintlichen Ekel-Fund

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

In einer britischen Aldi-Filiale entdeckt ein Kunde Mäuse-Babys im Chips-Karton. Der Vorfall geht viral, kann aber bislang nicht zweifelsfrei bestätigt werden.

München – Erst kürzlich sorgte eine Burger-King-Filiale mit schockierenden Hygienebedingungen für Furore. Nun machte ein britischer Aldi-Kunde eine ähnlich schockierende Entdeckung. Bislang wurde die Echtheit des Vorfalles jedoch nicht bestätigt.

Aldi-Kunde macht vermeintlichen Ekel-Fund: Mäuse-Babys im Chips-Regal

Winzige Mäuse-Babys fand ein britischer Aldi-Kunde beim Wocheneinkauf – inmitten eines Chips-Kartons, versteckt zwischen den blauen Tüten. Auf Reddit ging das Foto wenig später viral, der Nutzer hatte ironisch dazu geschrieben: „Mein örtlicher Aldi bietet kostenlose Babymäuse an!“

„Nicht in dieser Kombination“: Reddit-Nutzer beim Anblick gespaltener Meinung

Beim Anblick der winzigen Säugetiere waren die Reddit-User gespaltener Meinung. Die Reaktionen reichten von „Ich bin gerade so angewidert“ über „Glückwunsch an die junge Familie“ bis hin zu „Sie sind so süß, wenn sie klein sind!“ Einig war man sich hingegen darüber, dass die Tiere in der Nähe von Lebensmitteln nichts zu suchen hatten.

„Das ist sowohl ekelhaft als auch ein bisschen niedlich. Ich glaube nicht, dass ich diese Kombination mag“, schrieb jemand unter das Foto. Ein anderer Nutzer berichtete von seinen persönlichen Begegnungen mit den kleinen Nagetieren und fasste zusammen: „Sie sind Krankheitsüberträger, (...) sie sche**en überall hin, sie machen eine Sauerei.“

Vermeintliche Aldi-Entdeckung: Neugeborene Mäuse-Babys oder doch Ratten?

Angesichts der Größe der Tiere fragte sich so manch einer, wie lange sie wohl schon in dem Karton saßen. Da sie bereits dunkles Fell hatten, könnten sie nicht frischgeboren sein, schrieben einige Nutzer. „Ich würde vermuten, dass sie im Lager in den Karton kamen und zu Aldi geliefert wurden“, erklärte einer. Bei näherer Betrachtung lassen sich allerdings in der Mitte des Nests noch ein paar rosafarbene Mäuse-Füße erkennen.

Einer der Reddit-Nutzer hatte einen argen Verdacht: „Diese großen Schwänze könnten auf eine Ratte hindeuten! Bin mir aber nicht sicher.“ Unabhängig davon, um welches der Tiere es sich genau handelte, waren sich die User einig, der Filialleiter hätte über die Nager in seinem Regal informiert werden müssen.

Die Antwort auf die Frage, ob er den Fall gemeldet hatte und in welcher Stadt sich der Vorfall ereignet hatte, blieb der Kunde allerdings schuldig. Auf dem vom Nutzer geteilten Bild, lässt sich nicht zweifelsfrei erkennen, ob es tatsächlich in einer britischen Aldi-Filiale aufgenommen wurde. In Deutschland muss sich Aldi aktuell wegen ganz anderen Vorwürfen verantworten: weil es die Preisangabenverordnung missachtet hat, steht das Unternehmen aktuell in Düsseldorf vor Gericht.