„Matrix kaputt?“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Patrick Huljina schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Lange Schlangen an der Kasse gehören in vielen Supermärkten und Discountern dazu. Umso erstaunter war ein Aldi-Kunde bei seinem Einkauf.

München - Wer häufiger im Supermarkt oder Discounter einkauft, kennt das Problem: Man hat seine Produkte beisammen, möchte nur noch schnell bezahlen – und steht dann an der Kasse ewig in der Schlange. Gerade zu Stoßzeiten ist der Andrang in den Läden groß. Dennoch sind längst nicht immer alle verfügbaren Kassen der jeweiligen Filiale besetzt. Umso erstaunter war ein Aldi-Kunde, als er bei seinem Einkauf eine vermeintlich ungewöhnliche Entdeckung machte.

Aldi-Kunde wundert sich beim Blick zur Kasse: „Ja, ist denn heut schon Weihnachten?“

„Aldi mit allen Kassen auf“, schrieb der Nutzer auf Twitter und postete ein Beweisfoto dazu. Darauf ist zu sehen, dass alle drei Kassen der Aldi-Filiale zum Zeitpunkt der Aufnahme grün leuchteten und geöffnet waren. Der Anblick scheint den Twitter-Nutzer ungläubig zurückzulassen. Denn zu seinem Bild fragte er weiter: „Matrix kaputt?“. Dahinter setzte er noch ein verwundertes Emoji. Bei einem Aldi-Kunden aus Bayern sorgte auch die neue Interpretation eines Gerichts für Verwunderung und Entsetzen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag brachten weitere Twitter-User ihre Überraschung zum Ausdruck. „Das ist nur eine Simulation“, mutmaßte einer der Nutzer ungläubig. „Das geheime Warnsignal. Sofort alles Geld aus der Bank holen und mit ausreichend Vorräten die Städte verlassen“, schrieb ein weiterer sarkastisch. Ein weiterer Kommentator reagierte mit einem GIF der FC-Bayern-Legende Franz Beckenbauer und der Aufschrift: „Ja, ist denn heut schon Weihnachten?“

Aldi mit allen Kassen auf.

Matrix kaputt? 🤨 pic.twitter.com/rw8TKf50pR — Stephan Schorn (@schorn_stephan) November 2, 2022

Verwunderung beim Kassen-Anblick: Weitere Kunden berichten von ihren Erlebnissen

Weitere Nutzer berichteten von ähnlichen Erlebnissen in ihren Supermärkten und Discountern. „Hatte ich neulich auch bei Rewe, war total überrascht“, schrieb einer. Ein weiterer User erklärte: „Bei uns öffnen die wirklich die Kassen nach Kundenandrang. Auch ab und an mal alle.“ Die Schlange sei nie länger als bis zu den Gewürzgurken. „Und wir haben vier Kassen“, prahlte er weiter. So macht der Einkauf doch Spaß.

Wem es an der Kasse hingegen zu schnell geht, könnte sich einen Trick auf TikTok abschauen. Dort ging ein Mann mit einem Lifehack viral, der Aldi-Kassierer langsamer macht. Apropos Kasse: Haben Sie schon mal die 1-Cent-Einträge auf Aldi-Kassenbons bemerkt? Einem Kunden fielen sie erst jetzt auf – und er wurde doppelt überrascht. (ph)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Twitter @schorn_stephan