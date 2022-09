„Gehalt etwas verspätet eingeholt“: Aldi-Kunde zeigt stolz seinen Pfandbon

Der Aldi-Pfandbon des Reddit-Nutzers. © Screenshot Reddit

In den sozialen Netzwerken teilen User ihre Pfandbons mit andern Nutzern. Dabei überbieten sich die Pfandbesitzer mit den Summen.

Hamburg - Die Rückgabe des Pfands gibt vielen bestimmt ein gutes Gefühl. Es ist schön zu sehen, wie sich der Betrag des Einkaufs plötzlich um ein paar Euro verringert. Als Gastgeber einer Feier oder Teil einer Großfamilie kann der Betrag schon mal deutlich in die Höhe schießen. Stolz präsentierte auch ein Reddit-User seinen Pfandbon. Es scheint wohl im Trend zu liegen, seine Pfandbons zu teilen, denn auf Reddit gibt es sogar eine Community, die ihre Beträge austauschen.

Aldi-Kunde gibt Pfand ab und holt „Gehalt verspätet ab“

Der Aldi-Kunde sah seinen Pfandbon wohl als besonders hoch an. Ganze 71 Einwegflaschen brachte er zurück und bekam dafür 17,75 Euro zurück. „Gehalt etwas verspätet eingeholt“, schrieb der Nutzer dazu. Ein User fand das wohl noch nicht ganz so überzeugend und schrieb unter seinem Post: „Wenn du weiterhin fleißig arbeitest, verdienst du eines Tages mal so viel wie ich“. Der Pfandbon-Besitzer schrieb: „Das ist mein Ziel, Pfandbruder!“

Mit diesem Pfandbon kann der Nutzer allerdings nicht angeben. Denn andere User posteten bereits viel höhere Pfand-Summen in den sozialen Netzwerken.

Aldi, Lidl und Co. - Nutzer posten ihre Pfandbons in den sozialen Medien

Die Idee vom Monatsgehalt kam auch einem anderen Reddit-User. Dieser präsentierte seinen Pfandbon im Wert von 20 Euro. Getoppt wurde der Bon von einem weiteren User, der für 47,45 Euro Pfand wegbrachte. Wer das schon viel findet, der wird sich bei einem weiteren Pfandbon wundern. Denn ein Rewe-Kunde schaffte es, Pfand im Wert von 294,51 Euro zurückzubringen. Dabei sollen es etwa 20 Kisten und acht bis neun Säcke voll mit Flaschen gewesen sein. Den Vogel abgeschossen hatte ein Kaufland-Kunde. Denn dieser erhielt für sein Pfand sage und schreibe 405,10 Euro. Das kommt einem Monatsgehalt wirklich verdächtig nahe. (vk)